Tesla CyberSUV Geliyor mu? Musk Yeni Modeli İşaret Etti

Tesla'nın da sahibi olan çılgın milyarder Elon Musk'tan yeni bir model sinyali geldi. Şirketin CEO’su Elon Musk, yaptığı açıklamada Tesla’nın yeni bir araç üzerinde çalıştığını doğrularken, modelin bir minivandan çok daha havalı olacağını söyledi. Henüz resmi teknik detaylar paylaşılmasa da kulislerde konuşulan iki farklı senaryo öne çıkıyor. Bunlardan ilki Cybertruck tasarımını temel alan büyük bir SUV, diğeri ise uzatılmış gövdeye sahip Tesla Model Y versiyonu. Peki Tesla’nın yeni modeli ne olabilir? İşte detaylar...

Tesla Yeni Bir SUV Mu Tanıtacak?

Ortaya atılan en güçlü iddialardan biri Cybertruck tasarım dilini taşıyan büyük bir SUV modeli. "CyberSUV" olarak anılan bu modelin keskin hatlı tasarımı koruyacağı ancak daha uzun tavan yapısı ve üç sıralı koltuk düzeni sunacağı konuşuluyor. Daha önce Tesla’nın paylaştığı bir videoda arka planda görülen büyük gövdeli prototipin de bu modele ait olabileceği öne sürülmüştü.

Bu tarz bir modelin Model Y ve Model X’in üzerinde konumlandırılması bekleniyor. Geniş iç hacim, üç sıra koltuk düzeni ve yüksek oturma pozisyonu sayesinde özellikle kalabalık ailelere hitap edebileceği düşünülüyor. Ayrıca Tesla’nın büyük SUV segmentinde Cadillac Escalade gibi modellerle rekabet etmeyi hedefleyebileceği de konuşulan senaryolar arasında yer alıyor.

Uzatılmış Tesla Model Y Gelebilir Mi?

Gündemdeki bir diğer güçlü ihtimal ise uzatılmış Model Y versiyonu. Çin pazarında hali hazırda sunulan uzun şasili Model Y’nin farklı pazarlara da getirilebileceği konuşuluyor. Bu modelde daha uzun aks mesafesi, üçüncü sıra koltuk ve daha geniş kabin yapısı sunulması bekleniyor.

Well this is interesting at Giga Texas today … what do YOU think this is? 🤔😎 pic.twitter.com/U9pLvqbf7L — Joe Tegtmeyer 🚀 🤠🛸😎 (@JoeTegtmeyer) March 23, 2026

Gigafactory Texas çevresinde çekilen drone görüntülerinde büyük bir araç gövdesinin taşındığı görülürken, bunun altı koltuklu Model Y versiyonu olabileceği iddia ediliyor. Bu senaryo, Tesla’nın tamamen yeni bir model geliştirmek yerine mevcut platformu büyütme seçeneğini değerlendirdiğini gösteriyor.

Editörün Yorumu

Elon Musk’ın "minivandan daha havalı" ifadesi Tesla’nın klasik aile araçlarından farklı bir yaklaşım hazırladığını gösteriyor. Cybertruck tasarımını temel alan büyük bir SUV ihtimali, markanın hem geniş iç hacim hem de dikkat çekici tasarım sunan yeni bir segmente girebileceğini düşündürüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...