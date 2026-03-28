Tesla Cybertruck Türkiye'de Sergilenecek! Herkes Binebilecek

Tesla Türkiye, otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak bir duyuru yaptı. Şirket, dünya genelinde büyük bir ilgi ile takip edilen Cybertruck isimli modelini Türkiye'de sergileyeceğini açıkladı. Bu serginin diğerlerinden ayrılmasını sağlayan çok önemli bir farkı da bulunuyor. Ziyaretçiler, araca sadece uzaktan bakmakla sınırlı kalmayacak. Araca binip nasıl bir deneyim sunduğunu bizzat görebilecekler.

Tesla Cybertruck Nerede Sergilenecek?

Gelecekten gelmiş gibi görünümü ile bilim kurgu filmlerini aratmayan Cybertruck, İstanbul Emaar Square Mall'da sergilenecek. Bilindiği üzere araç normalde oldukça büyük görünüyor ama gerçek hayatta nasıl bir durduğunu kendi gözlerinizle görebileceksiniz. Araca binebilecek olmanız ise konfor açısından nasıl bir deneyim sunduğunu öğrenmenize imkân sunacak.

Tesla Cybertruck Ne Zaman Sergilenecek?

Tesla Cybertruck, 28 Mart yani bugünden itibaren sergilenmeye başlıyor. Etkinlik, 5 Nisan'a kadar devam edecek. Başvuruda bulunan tüm ziyaretçiler, markanın araç sergisine doğrudan katılım sağlayabilecek. Etkinlikte kendi notlarınızı alabilir ve gerçekten de ilgi çekici bir model olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Tesla Cybertruck'a Kimler Binebilecek?

Tesla Cybertruck'a binmek, aracın nasıl bir deneyim sunduğunu öğrenmek için kayıt yaptırmak gerekiyor. Bunun için Tesla'nın web sitesi üzerinden Emaar AVM etkinliği için oluşturulan başvuru sayfasında bir formu doldurmak gerekiyor. Bu formda talep edilen bilgiler şu şekilde:

Adı

Soyadı

Telefon numarası

E-posta adresi

Bölge

Posta kodu

İlgi alanları (Cybertruck)

Yukarıda yer alan bilgileri doldurduktan sonra Teslia'nın veri aktarım politikasını okuyun ve şartları kabul ediyorsanız "Gönder" butonuna tıklayın. Daha sonra talebiniz alınacak ve size e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak. Böylece etkinlikte aracı deneme imkânı elde edeceğinizden emin şekilde belirtilen tarihte Emaar Square Mall'da aracın sergilendiği alana gidebilirsiniz.

Tesla Cybertruck Türkiye'de Satılacak mı?

Tesla'nın yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Bunun en büyük sebebi ise kriterleri karşılamaması. Baktığınızda şu an markanın pek çok otomobili Türkiye'de alınabiliyor ancak Cybertruck, mevcut araçlardan daha farklı sınıfta konumlanıyor. Aracın tasarımı, mevcut düzenleme koşullarını karşılamıyor. Bu da Türkiye ve Avrupa'daki müşteriler tarafından satın alınamamasına neden oluyor.

Editörün Yorumu

Tesla Cybertruck, tasarım bakımından en sevdiğim araçlar arasında yer alıyor. Türkiye'de sergilenecek olması tıpkı benim gibi araca ilgi duyanlar açısından önemli bir gelişme. Hatırlarsanız daha önce de Armada AVM'de sergilenmişti. O zaman ziyaret edemeyenler şimdiki fırsatı değerlendirmeyi düşünebilir.