iPhone Mu Bu? Tesla "Düşük Güç Modu" Özelliği Getiriyor!

Tesla markalı otomobiller güncelleme almaya devam ediyorlar. Bu kapsamda otomobillere yeni özellikler ve kullanım modları geliyor. Tesla otomobillere gelecek olan yeni özellik ise Düşük Güç Modu oldu. Peki bu özellik tam olarak ne işe yarıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla, Düşük Güç Modu ile Boşta Enerji Tüketimini Azaltacak!

Tesla, araçlarında uzun süredir tartışma konusu olan boşta enerji tüketimi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin mobil uygulamasında ortaya çıkan kod satırları yakında yayınlanması beklenen 2025.32 yazılım güncellemesi ile birlikte “Low Power Mode” (Düşük Güç Modu) isimli fonksiyonun kullanıma sunulacağını gösteriyor.

Tesla sahipleri özellikle araçlarını uzun süre park ettiklerinde bataryada kayda değer bir enerji kaybı yaşanmasından şikâyet ediyordu. Düşük Güç Modu bu sorunu çözmek için geliştiriliyor. Özellik aktif hale getirildiğinde aracın boşta enerji tüketen bazı fonksiyonları otomatik olarak kapatılacak.

Bu fonksiyonlar arasında Akıllı Çağırma (Smart Summon), Güvenlik modu, Kamp modu ve benzeri sistemler yer alıyor. Tesla Düşük Güç Modu’nu tamamen katı bir kapatma sistemi olarak değil esnek bir kontrol aracı şeklinde tasarlıyor. Kullanıcılar kapatılan bu özellikleri ihtiyaç duyduklarında tekrar aktif hale getirebilecek.

Böylece sürücüler enerji tasarrufu ile fonksiyonel kullanım arasında seçim yapabilecek. Yeni mod hem araç içi ekran üzerinden hem de Tesla mobil uygulaması üzerinden kolayca açılıp kapatılabilecek. Kullanıcılar ayrıca belirli bir batarya yüzdesi tanımlayarak araç bu seviyeye ulaştığında Düşük Güç Modu’nun otomatik olarak devreye girmesini sağlayabilecek.

Bu, özellikle tatil veya iş seyahatleri sırasında aracını uzun süre park etmek zorunda kalan kullanıcılar için pratik bir çözüm sunacak. Önceden enerji tasarrufu için tek tek kapatılması gereken işlevler artık tek bir buton aracılığıyla topluca devre dışı bırakılabilecek. Böylece araç sahipleri park halinde bataryanın boş yere tükenmesinin önüne geçmiş olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...