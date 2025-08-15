Tesla'dan Menzil Şampiyonu Yeni Otomobil: Karşınızda Yenilenen Model 3!

Elon Musk yönetimindeki ünlü otomobil üreticisi Tesla, Çinli markalarla devam eden elektrikli araç rekabetinde öne geçme çabalarını sürdürüyor. Şirket son olarak, dünya genelinde popüler olan araçlarından Model 3'ün yeni bir versiyonunu tanıttı.

Tesla Model 3 Long Range isimli bu yeni versiyon özellikle uzun menzil mesafesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki, yeni araç tek bir şarjla 830 kilometreye kadar yol alarak markanın şimdiye kadarki en uzun menzilli otomobili unvanını elinde bulunduruyor. İşte aracın sunduğu özellikler ve fiyatı!

Tesla Model 3 Long Range Neler Sunuyor?

Yeni otomobil, Model 3 serisinin yüksek performans ilkesini koruyarak, arka aksında yer alan 302 beygir gücündeki elektrik motorundan güç alıyor. Bu motoru, LG imzalı 78.4 kWh kapasiteli bir batarya ile eşleştiren Model 3 Long Range, CLTC standartlarına göre tek şarjla 830 kilometreye kadar menzil mesafesi sağlayabiliyor.

0-100 km hızlanmasını sadece 5.2 saniyede tamamlayabilen yeni otomobil, aynı zamanda 200 km/sa azami hızlanmaya sahip. Sedan gövde tipine sahip olan bu yeni versiyon, 1.760 kg ağırlığında olmasına karşın, boyutları ve genel tasarım detaylarıyla diğer Tesla Model 3 versiyonlarıyla tamamen aynı özellikleri bünyesinde barındırıyor.

En uzun mezilli elektrikli otomobiller arasına katılan Model 3 Long Range'i ilk etapta BYD ve MG gibi markalarla rekabet ettiği Çin'de piyasaya sürüldü. Yeni otomobilin ülkedeki fiyatı ise yaklaşık 38 bin dolar olarak açıklandı. Aracın ilerleyen günlerde global pazara açılıp açılmayacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak gerek menzil mesafesi gerekse diğer performans özellikleri ile yakından adından çokca söz ettirebilir.

Peki siz yeni Tesla Model 3 versiyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.