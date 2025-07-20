Kapış Kapış Satılan Tesla Model Y'de İlginç Sorun: Frene Basınca Hızlanıyor!

Tesla Model Y son dönemlerde kötü bir şöhretle anılıyor. Otomobil yaşanan stok sorunları ve satın alma problemleri ardından bir de fren sorunu ile gündeme geldi. Diğerlerine kıyasla çok daha mühim olan bu konuda tüketiciler otomobillerinin frene basmalarına rağmen durmadığını bildiriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Model Y Fren Sorunu İle Gündemde!

Tesla Model Y otomobillerde yaşanan fren problemleri kullanıcıları tedirgin etmeye başladı. Son günlerde sosyal medyada paylaşılan iki ayrı kaza görüntüsü dikkat çekici benzerlikler taşıyor. Her iki olayda da Tesla Model Y kullanıcıların frene basmasına rağmen durmuyor ve öndeki araca çarpıyor.

Yaşanan kazalardan birinin sürücüsü yaşadığı deneyimi şöyle aktarıyor “Bir gün önce başka bir Model Y kazasını X platformunda görmüştüm. Ertesi gün aynı şeyi ben yaşadım.” Deneyimli bir sürücü olduğunu vurgulayan kullanıcı frene bastığını ancak aracın hiçbir şekilde yavaşlamadığını belirtiyor. Aracın otopilot modunda olduğunu ve hızın manuel olarak sınırlanmış olduğunu da ekliyor.

En dikkat çekici detay ise ABS sisteminin devreye girmemesi ve fren tepkisinin oldukça geç hissedilmesi. Kazaya dair log kayıtlarını Tesla’dan talep eden sürücü gerektiğinde yasal yollara başvuracağını da belirtiyor. Şirket konuyla ilgili taleplere henüz bir geri dönüş yapmadı ancak mühendislik ekibinin bu sorundan haberdar olduğu düşünülüyor.

Ancak maalesef ilk vaka bu değil. Yeni Model Y sahipleri daha önce de benzer sorunları gündeme getirmişti. Bir kullanıcı yalnızca altı günlük aracının “fren sıvısı az” uyarısı verdiğini ve kısa süre sonra aracın tamamen durduğunu paylaştı. Fren pedalındaki titreşimle başlayan sorun aracın ilerleyemez hâle gelmesiyle sonuçlanmıştı.

Servise götürülen araçta yalnızca 30 ml’lik bir sıvı eklemesiyle sorunun çözüldüğü belirtildi. Servisten yapılan teknik açıklamaya göre yeni kasa Model Y’lerdeki fren sıvısı sensörü önceki modellere kıyasla daha yukarı konumlandırılmış. Bu nedenle araç eğimli bir yüzeyde durduğunda sensör yanlış okuma yapabiliyor ve sistem hatalı uyarı veriyor.

Konuyla ilgili başka bir detay ise yaşanan iki kazada da çarpılan aracın Türkiye'de üretilen yerli SUV modellerinden Hyundai Bayon olması. Bu durum elbette bir tesadüf olabilir ancak olayların benzerliği Tesla’nın fren sistemine dair sistematik bir sorun yaşanıyor olabileceği şüphesini güçlendiriyor. Tesla’nın bu konuda nasıl bir açıklama yapacağı henüz bilinmiyor.

Ancak şirketin daha önce fren ve güvenlik sistemleriyle ilgili tartışmalı durumlar yaşamış olması bu olayların marka imajı açısından oldukça kritik bir noktaya denk gelmesine neden oluyor. Kullanıcılar ise artık net bir yanıt ve güven veren bir çözüm bekliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...