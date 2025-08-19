Hem Geniş Hem Uzun Menzilli: Tesla Model Y L Satışa Sunuldu!

Tesla daha geniş ve daha uzun menzile sahip otomobili Model Y L'yi Çin'de satışa sundu. Yeni SUV 6 koltuk seçeneği ile aile otomobili olma unvanının hakkını tam anlamıyla veriyor. Peki bu yeni otomobil tüketicilerine başka neler sunuyor? Model Y L Türkiye'de de satışa çıkacak mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Model Y L Çin'de Satışa Sunuldu! Türkiye'ye Gelecek Mi?

Tesla bugün Çin’de Model Y L'yi tanıtarak elektrikli SUV pazarındaki konumunu biraz daha güçlendirdi. Altı koltuklu yapısıyla standart Model Y’den ayrılan yeni model hem daha geniş yaşam alanı hem de uzun menzil sunmasıyla dikkat çekiyor. Başlangıç fiyatı 47 bin 120 dolar olarak açıklanan Model Y L’nin teslimatları Eylül ayında başlayacak.,

Tesla Model Y L, standart Model Y’ye kıyasla daha uzun gövde ve daha büyük aks mesafesiyle geliyor. 4976 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe ve 1668 mm yüksekliğe sahip olan araç 3040 mm aks mesafesi sunuyor. Bu değerler, standart Model Y’ye göre yaklaşık 18 cm daha uzun gövde ve 15 cm daha uzun aks mesafesi anlamına geliyor.

Bagaj kapasitesi ise ikinci ve üçüncü sıra koltuklar yatırıldığında 2 bin 539 litreye kadar çıkıyor. Aerodinamik tarafta ise aracın sürtünme katsayısı 0,216’ya düşürülerek verimlilik artırıldı. İç mekanda kullanıcıları 16 inçlik yeni merkezi ekran karşılıyor. Ön kablosuz şarj ünitesi artık aynı anda 50W ve 30W hızlı şarj desteği sunabiliyor. Ses sistemi de yenilenerek 18 hoparlör, bir subwoofer ve ekstra tavan hoparlörleriyle zenginleştirildi.

Ayrıca ikinci ve üçüncü sıra koltukların bağımsız ve elektrikli olarak katlanabilmesi havalandırmalı ön koltuklar, tüm sıralarda ısıtma özelliği ve her koltukta şarj portu bulunması öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Performans tarafında çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen Model Y L, ön aksa 190 hp, arka aksa ise 266 hp güç aktarıyor. Toplamda 456 hp güce ulaşan SUV 0’dan 100 km/sa hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlıyor. LG Energy Solutions tarafından üretilen 82 kWsa kapasiteli NMC batarya CLTC ölçümlerine göre 751 km menzil sunarken, enerji tüketimi 100 km’de 12,8 kWsa olarak açıklandı.

Tesla Model Y L Türkiye'de Satılacak Mı?

Şu an için Tesla Türkiye veya Tesla Global tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Türk müşteri kitlesinin "geniş ve ferah" otomobil talebine karşılık Model Y L'nin Türkiye pazarına giriş yapması gündeme gelebilir. İlerleyen dönemlerde konuyla ilgili cevaplar netlik kazanacaktır