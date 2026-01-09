En Uzun Menzile Sahip: Tesla Model Y Standard Yenilendi!

Tesla, Avrupa pazarında Model Y ailesini genişletti. Yeni tanıtılan Model Y Standard Long Range RWD, hem menzil hem de verimlilik tarafında markanın bugüne kadar sunduğu en dikkat çekici Model Y versiyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Tesla’nın bu yeni hamlesi, fiyat–menzil dengesinde kartların yeniden dağıtıldığını gösteriyor. İşte detaylar…

En Uzun Menzil, En Düşük Tüketim!

Yeni Tesla Model Y Standard Long Range RWD, tek şarjla 657 km WLTP menzil sunarak Tesla’nın şimdiye kadar ürettiği en uzun menzilli Model Y unvanını alıyor. Bu değer, özellikle Avrupa pazarında menzil hassasiyeti yüksek kullanıcılar için önemli bir avantaj anlamına geliyor.

Tesla, bu versiyonla menzil beklentisi yüksek ancak daha ulaşılabilir fiyat arayan kullanıcıları doğrudan hedef alıyor. Verimlilik tarafında da tablo oldukça iddialı. Araç, 100 km’de yalnızca 12,7 kWh enerji tüketimiyle Model Y ailesi içindeki en verimli seçenek konumuna yerleşiyor.

Uzun yol yapanlar ve enerji maliyetlerini düşürmek isteyen kullanıcılar için bu değer günlük kullanımda ciddi bir fark yaratabilecek seviyede. Tesla menzil artışına rağmen performans veya donanım tarafında herhangi bir kırpmaya gitmediğini özellikle vurguluyor.

Yeni Standard Long Range RWD, mevcut Model Y RWD ile aynı sürüş karakterini ve donanım seviyelerini koruyor. Ayrıca 2 bin 118 litreye ulaşan bagaj hacmi Model Y’nin pratikliğini aynen devam ettiriyor.

Aracın başlangıç fiyatları ise ülkeden ülkeye değişiyor. Model Y Standard Long Range RWD Hollanda’da 46 bin 990 euro, Almanya’da 47 bin 990 euro, Fransa’da ise 44 bin 990 euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

Premium Long Range arkadan itişli versiyona göre yüzde 1 ila 9 arasında daha uygun fiyatlı olan bu modelin Almanya teslimatları Şubat 2026 itibarıyla başlayacak. Model Y Standard Long Range RWD’nin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.