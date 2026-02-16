Tesla Modellerine Grok Resmen Geldi: Türkiye’de Var mı?

Araç içi multimedya sistemlerinde yapay zeka dönemi resmi olarak başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Apple CarPlay sistemine yapay zeka entegrasyonu gündeme gelmişken Tesla, otomobillerinde Grok entegrasyonunu resmi olarak başlattı. Peki Tesla modellerine gelen Grok güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor? Güncelleme Türkiye'deki kullanıcılar için de yayınlanacak mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Modellerinde Grok Dönemi Resmi Olarak Başladı!

Tesla araç içi yapay zeka dönemini resmi olarak başlattı. Marka yine Elon Musk'ın sahip olduğu X platformunda kullanılan Grok yapay zeka botunu Tesla modellerine entegre etmeye başladı. Bu kapsamda Tesla tarafından yapılan planlamaya göre Birleşik Krallık, İrlanda, Almanya, İsviçre, Avusturya, İtalya, Fransa, Portekiz ve İspanya’daki kullanıcılar için yeni güncellemeyi aktif olarak sundu.

Tesla tarafından yapılan açıklamada ilerleyen süreçte listeye yeni ülkelerin de ekleneceği belirtiliyor. Ancak ilk aşamada Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor. Buna rağmen sistemin kısa süre içinde genişleme kapsamında Türkiye’de de devreye alınması bekleniyor. Grok sayesinde kullanıcılar sadece gündelik hayat sorularına cevap almakla kalmayacak araç içi özelliklere halihazırda sahip olunan uzaktan erişim özelliğinin daha gelişmiş bir versiyonunu da kullanma imkanına sahip olacak.

Grok ile birlikte kullanıcılar sesli rota ekleyebilecek, mevcut rota güzergahlarında sesli komut ile değişiklik yapabilecek ve hatta belirledikleri kriterlere göre lokasyon taraması da yapabilecek. Örneğin "Hey, Grok en yakın Supercharger noktalarını listele" veya "Hey, Grok belirlediğim rota özelinde bana şarj planı oluştur" gibi ekstra komutlar ile daha kullanışlı bir sürüş deneyimine sahip olacak.

Bunun yanında Tesla Grok’un şu an Beta aşamasında olduğunu özellikle vurguluyor. Bu da sistemin halen geliştirme sürecinde olduğu ve özelliklerin zamanla değişebileceği anlamına geliyor. Ayrıca Grok’un kullanılabilmesi için bazı teknik gereksinimler bulunuyor. Aracın AMD işlemciye sahip olması, 2025.26 (navigasyon komutları için 2025.44.25) veya daha yeni bir yazılım sürümünün yüklü olması ve bunlara ek olarak Premium Bağlantı aboneliğinin aktif olması gerekiyor.

Tüm bu teknik gereksinimleri sağlayabilen kullanıcılar X hesaplarında kullandıkları Grok üyeliği sayesinde ekstra bir hesap açmadan direkt olarak araç içi Grok uygulamasını kullanmaya başlayabiliyor. Belirttiğimiz gibi şu anda Avrupa'da belirlenen lokasyonlarda çalışan Grok'un yakın bir zamanda başta Türkiye olmak üzere diğer lokasyonlara da gelmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...