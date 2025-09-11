Tesla Resmen Kan Kaybediyor! Pazarda Çakıldı

Son yıllarda elektrikli otomobil denince akla gelen ilk markalardan Tesla, artık eski günlerinden oldukça uzak. Bir zamanlar yollarda sıkça görülen Tesla modelleri şimdi rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı. Bununla birlikte firma, ciddi bir gerileme de yaşadı. İşte ayrıntılar...

Tesla’da Büyük Gerileme

Bundan on yıl önce Tesla’nın en popüler aracı Model S, tüm dünyada sadece 50 bin civarında satılmıştı. Bu sayı o dönem için oldukça yüksekti. Zaman geçtikçe şirket de giderek yükseldi ve Model Y, 2023 yılında dünyanın en çok satan aracı olmayı başardı. Ancak bugün tablo tamamen tersine dönmüş durumda.

Bir zamanlar ABD’de elektrikli araç pazarının yüzde 80'ini elinde tutan Tesla’nın pazar payı ağustos ayında yüzde 38’e kadar geriledi. Bu oran, şirketin bazı zorluklarla uğraştığı 2017 yılındaki yüzde 40 seviyesinin bile altında. Buna göre durumun görünenden de kötü olduğunu söyleyebilmek mümkün.

Tesla’nın bu düşüşünde etkili olan nedenlere baktığımızda ise en önde gelen sebep, firmanın otomobillerden uzaklaşıp farklı alanlara yönelmesi oldu. Öyle ki şirket robotaksi projelerine, insansı robotlara ve yapay zekâya büyük yatırım yaparken yeni otomobil modelleri geliştirmeyi biraz daha az önemsemeye başladı. Üstelik yatırımlarını artırdığı girişimler de beklenen başarıyı getirmedi.

Robotaksi uygulaması ilk olarak ABD'nin Austin ve San Francisco bölgelerinde başladı. Ancak hizmet kullanıma sunulduktan birkaç saat sonra erişime kapatıldı. Bunun sebebiyse sistemin güvenilir olmadığının anlaşılmasıydı. Bu da şu an için tam otonom taksi fikrininin pek de mümkün olmadığı tartışmalarını başlattı.

Tesla’nın kısa süre önce tanıttığı insansı robot Optimus 2.5, teknoloji çevrelerinde “geçici ve yavaş” bir çözüm olarak değerlendirildi. Uzun zamandır beklenen yeni nesil robotun ise yakın zamanda piyasaya çıkması beklenmiyor.

Bu başarısız girişimlerin ardından şirket yönetimi, beklenmedik şekilde Elon Musk’a tam 1 trilyon dolarlık hisse opsiyonu sundu. Yani Musk, gelecekte Tesla hisselerini piyasa değerinin çok altında satın alma hakkına sahip olacak. Ancak bunun için şirketin toplam değerini 8,5 trilyon dolara çıkarması şart koşuldu. Bugünkü tabloya bakıldığında ise bu hedefin gerçekleşmesi pek olası görünmüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Tesla, tekrardan zirveye adını yazdırabilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.