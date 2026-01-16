Gerçekçi Yarış Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz! Türkçe Destekli

KT Racing tarafından geliştirilen yarış oyunu kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Son derece etkileyici arabalar ve manzaralar eşliğinde araba sürme deneyimi sunan bu oyun şu andan itibaren ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Açık dünya türüne sahip çok oyunculu yarış oyunlarını oynamaktan keyif alanların kaçırmaması gerekiyor.

Test Drive Unlimited Solar Crown Ücretsiz Oldu

Türkçe dil desteğine sahip Test Drive Unlimited Solar Crown, Steam'de sınırlı süreliğine ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde 24.99 dolar (1.081 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunu denemek için bin liranın üzerine ödeme yapmanıza gerek olmadığı anlamına geliyor. Ne var ki bu oyunu en fazla 19 Ocak saat 21.00'e kadar oynayabilirsiniz.

Belirtilen tarihten itibaren oyun yeniden ücretli hâle gelecek ve denemenizin tek yolu ödeme yapmaktan geçecek. Deneme süresi zarfında eğer oyunu beğenirseniz şu anda devam eden yüzde 60 oranındaki indirimle birlikte Test Drive Unlimited Solar Crown'ı 9.99 dolara alarak 432 TL tasarruf edebilirsiniz.

Test Drive Unlimited Solar Crown Fragmanı

Test Drive Unlimited Solar Crown Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya oyunları arasında yer alan Test Drive Unlimited Solar Crown, Hong Kong Adası'nda geçen bir yarış oyunu. Oyunda Lamborghini, Porsche, Bugatti, Aston Martin, Koenigsegg gibi ünlü otomotiv markalarının ikonik arabaları bulunuyor. Süper arabalardan arazi araçlarına kadar çok çeşitli araba türüyle gerçek hayata yakın bir deneyim elde edebiliyorsunuz.

Oyunda tamamen sizi yansıtacak bir karakter oluşturduktan sonra Hong Kong sokaklarında ya da araba bayileri, atölyeler, Solar Hotel ve klan merkezleri gibi çok çeşitli mekânlarla diğer araba tutkunları ile bir araya gelebilir, sosyalleşebilirsiniz. Sharp ve Street olmak üzere iki takımdan birini seçtiğiniz bu oyunda yarışarak seviyenizi arttırmaya ve ödüller kazanmaya çalışıyorsunuz.

Test Drive Unlimited Solar Crown Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / AMD Radeon RX 570 (4 GB) / Intel Arc A380 (6 GB)

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / AMD Radeon RX 570 (4 GB) / Intel Arc A380 (6 GB) Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

Test Drive Unlimited Solar Crown Önerilen Sistem Gereksinimleri