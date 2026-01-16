20.300 TL'lik 7 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! FC 26 ve Dahası

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında yarıştan futbola kadar çeşitli türlerde 7 oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası, 18 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. EA Sports FC 26, Madden 26, College Football 26 ve NHL 26'yı tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Listede yer alan F1 25, UFC 5 ve PGA Tour'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği EA SPORTS FC 26, en iyi futbol oyunları arasında yer alıyor. 2025 yılının eylül ayında piyasaya sürülen yapım, kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor. Türkçe spiker desteğine sahip olan oyunda tek oyunculu ve çok oyunculu modlar bulunuyor.

Codemasters tarafından geliştirilen F1 25, en iyi yarış oyunları arasında yer alıyor. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yapımda tek oyunculu ve çok oyunculu modlar mevcut. Oyunda grafiklerde yapılan iyileştirmeler sayesinde pistler daha gerçekçi görünüyor. Ayrıca fren, viraj alma ve hızlanma hissi daha gerçekçi hâle getirildi.

En yii dövüş oyunları arasında yer alan UFC 5'te kontrol edebileceğiniz çeşitli karakterler bulunuyor. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda yeni hasar sistemi de bulunuyor. İsabet eden aparkatlar ve vuruşlar savunmayı, dayanıklılığı ve dahasını etkiliyor. Dövüş esnasında çok hasar almanız hâlinde doktor devam edip edemeyeceğiniz kontrol ediyor.

Amerikan futbolu oyunu College Football 26'da yeni ofansif ve defansif mekanikler mevcu.t Oyunda Ultimate Team modunda Kendi hayalinizdeki takımı, geçmişin efsane oyuncuları ve günümüzün yıldızlarından oluşan bir kadroyla kurabiliyoruz. Gerçekçi bir oynanış sistemine ve kaltieli grafiklere sahip olan oyunda Ultimate Team dahil birçok mod mevcut.