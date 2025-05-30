The Elder Scrolls Serisinde Dev İndirim! Ucuz Skyrim ve Dahası
The Elder Scrolls serisi indirime girdi. Kampanya kapsamında Skyrim'den The Elder Scrolls Online'a kadar pek çok oyunun fiyatı düştü. İşte detaylar!
The Elder Scrolls oyunlarını henüz oynamayan oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı başladı. Steam'de kampanya kapsamında The Elder Scrolls Online ve The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition dahil pek çok oyun indirime girdi.
5 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition yüzde 75 oranında indirime girdi. Açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 23,99 dolardan (941 TL) 5,99 dolara (235 TL) düştü.
ZeniMax Online Studios tarafından geliştirilen The Elder Scrolls Online da yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun standart sürümü 11,99 dolar (470 TL) yerine 2,99 dolara (117 TL) satılmaya başlandı.
The Elder Scrolls V: Skyrim VR yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi VR oyunları arasında yer alan yapım 35,99 dolardan (1.412 TL) 8,99 dolara (352 TL) düştü. İndirime giren oyunlar şu şekilde:
İndirime Giren The Elder Scrolls Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|The Elder Scrolls V: Skyrim VR
|35,99 dolar
|8,99 dolar
|%75
|The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
|23,99 dolar
|5,99 dolar
|%75
|The Elder Scrolls Online
|11,99 dolar
|2,99 dolar
|%75
|The Elder Scrolls III: Morrowind Game of the Year Edition
|8,99 dolar
|3,59 dolar
|%60
|The Elder Scrolls Adventures: Redguard
|3,59 dolar
|1,43 dolar
|%60
|An Elder Scrolls Legend: Battlespire
|3,59 dolar
|1,43 dolar
|%60
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition (2009)
|8,99 dolar
|2,24 dolar
|%75
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|
34,99 dolar
|27,99 dolar
|%20