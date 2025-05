The Elder Scrolls Serisinde Dev İndirim! Ucuz Skyrim ve Dahası

The Elder Scrolls oyunlarını henüz oynamayan oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı başladı. Steam'de kampanya kapsamında The Elder Scrolls Online ve The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition dahil pek çok oyun indirime girdi.

5 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition yüzde 75 oranında indirime girdi. Açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 23,99 dolardan (941 TL) 5,99 dolara (235 TL) düştü.

ZeniMax Online Studios tarafından geliştirilen The Elder Scrolls Online da yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun standart sürümü 11,99 dolar (470 TL) yerine 2,99 dolara (117 TL) satılmaya başlandı.

The Elder Scrolls V: Skyrim VR yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi VR oyunları arasında yer alan yapım 35,99 dolardan (1.412 TL) 8,99 dolara (352 TL) düştü. İndirime giren oyunlar şu şekilde:

İndirime Giren The Elder Scrolls Oyunları