The Last of Us 2 Remastered, PS Plus'a Geliyor! Tarih Verildi

The Last of Us 2, PlayStation Plus kütüphanesine geliyor. Sony tarafından State of Play etkinliğinde yapılan duyuruda The Last of Us Part II'yi bekleyenler için tarih paylaşıldı. Orijinal oyunun yanı sıra Remastered sürümü de sunulacak. Oyuncular, yeni gelecek oyunla birlikte hafta sonuna harika bir başlangıç yapma imkânı elde edecek.

The Last of Us 2, PS Plus Kütüphanesine Ne Zaman Gelecek?

The Last of Us 2, 26 Eylül 2025 tarihinde PlayStation Plus kullanıcılarına sunulacak. Şu an PlayStation Store'da normal sürümün 1.311,75 TL, Remastered sürümünün ise 1.289,40 TL fiyat etiketiyle satıldığını belirtmek gerekiyor. PS Plus kullanıcıları, yarından itibaren oyunu satın almadan oynayabilecek.

Bu oyunla birlikte The Last of Us Part II Remastered da aynı gün içinde PS Plus kullanıcıları ile buluşacak. Bu sürüm, oyuna grafik açısından büyük iyileştirme getiriyor. Ayrıca roguelike hayatta kalma modu Dövüş Yok'a da erişebiliyorsunuz. Bu modda amacınız her tur mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmak oluyor. Pek çok karakter yer alıyor. Düşmanlar ise Part II'den bilinen karakterlerden oluşuyor.

The Last of Us 2 Nasıl Bir Oyun?

The Last of Us Part I'in devamı niteliğindeki oyun, ilk oyundan beş yıl sonrasını konu alıyor. Oyunda Ellie ve Joel, Wyoming'in Jackson kasabasına yerleşiyor. Burada salgında hayatta kalmayı başaran diğer insanlarla beraber yaşamaya başlıyorlar. Herkesin evi var, eğlenecekleri alanlar var. Hayatlarının geri kalanını hiçbir sorun yaşamadan sürdürebilmeleri için gerekli tüm kaynaklara erişimleri var.

Ne var ki ikilinin geçmişi peşini bırakmıyor ve bu huzurlu günleri çok fazla sürmüyor. Bu oyunda bazı kısımlarda üzülürken bazı kısımlarda ise kendinizi istemeden de olsa karakterlerle empati yaparken buluyorsunuz. Hikâyesi ve anlatım biçimi sizi oyunun içine öyle bir çekiyor ki zamanın nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorsunuz.

Oyunu eğer beğenirseniz The Last of Us Part II'den sonra The Last of Us benzeri oyunlar listesine de göz atmak isteyebilirsiniz. O dünyayı terk etmek zor olabilir ancak bu oyunlar, size boşluk hissinden kurtulma konusunda yardımcı olacaktır.