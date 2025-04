En İyi The Last of Us Benzeri Oyunlar

The Last of Us benzeri oyunlar arıyorsanız muhtemelen aksiyon macera ve hayatta kalma türlerindeki yapımları oynamayı seviyorsunuzdur. The Last of Us alternatifi denildiğinde akla ilk olarak Days Gone geliyor fakat bu türde daha çok sayıda oyun yer alıyor.

Derin ve etkileyilci hikâye anlatımı, güçlü karakterler, büyüleyici atmosfer ve başarılı oynanış dinamiklerini göz önünde bulundurduk The Last of Us tarzı oyunlar listesi hazırladık. Eğer siz de TLoU olarak da bilinen The Last of Us serisini bitirdiyseniz listeye göz atabilirsiniz.

The Last of Us Benzeri Oyunlar

A Plague Tale: Requiem

Days Gone

God of War (2018)

Metro Exodus

State of Decay 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Resident Evil 4 Remake

Bioshock Infinite

Death Stranding

Dying Light 2 Stay Human

Alan Wake 2

The Walking Dead (Telltale Games)

The Last of Us gibi oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

A Plague Tale: Requiem

The Last of Us benzeri oyunlar listesinin ilk sırasında yer alan A Plague Tale: Requiem, Orta Çağ Fransa'sında fare istilasından kaçan Amicia ve Hugo isimli iki kardeşin hikâyesini konu alıyor. Gizlilik, hayatta kalma ve duygusal hikâye anlatımı TLoU ile çok benzer. Atmosferi ise inanılmaz başarılı.

Days Gone

En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan Days gone, ölümcül bir salgının yaşandığı dünyada geçiyor ve Deacon St. John'un hikâyesini anlatıyor. Geniş açık dünyası, motosikletle yolculuk, kaynak yönetimi ve "Freakers" adı verilen enfektelerle mücadele TLoU'nun hayatta kalma temasını farklı bir boyuta taşıyor.

God of War (2018)

2018 yılında PlayStation 4, 2022 yılında ise PC platformuna çıkan God of War, Kratos ve oğlu Atreus'un tehlikelerle dolu yolculuğunu konu alıyor. İki oyunun ortak noktaları arasında acımasız dünyada hayatta kalma mücadelesi, keşif ve muhteşem sinematik anlatım yer alıyor.

Metro Exodus

Nükleer savaş sonrası Moskova metrosunda başlayan seride Metro Exodus, Artyom'un ekibiyle birlikte daha iyi bir yaşam arayışı için yeryüzüne çıkmasını konu alıyor. Karanlık ve atmosferik dünyası, kaynak yönetimi, gizlilik ve gergin çatışmalar TLoU'nun hayatta kalma ve keşif yönlerini yansıtıyor. Hikâye anlatımı ve karakter derinliği de etkileyici.

State of Decay 2

State of Decay 2, zombi salgınında hayatta kalma, kaynak toplama ve üs yönetimi gibi temaları seven oyuncular için harika bir oyundur. Eğer The Last of Us'taki temel hayatta kalma mücadelesini ve salgın temasını sevdiyseniz State of Decay 2'yi beğenebilirsiniz.

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hellblade: Senua's Sacrifice, TLoU'dan farklı bir türde olsa da sarsıcı ve duygusal hikâye anlatımı inanılmaz derecede güçlü. Atmosferi, sanat tasarımı ve Senua'nın iç dünyasının yansıtılışı TLoU'nun duygusal etkileyiciliğini farklı bir şekilde sunuyor.

Resident Evil 4 Remake

Bir kurtarma görevi etrafında dönen hikâyesi, gergin atmosferi, kaynak yönetimi gerektiren hayatta kalma mekanikleri ve zorlu çatışmaları TLoU'nun oynanış elementleriyle benzerlik gösteriyor. Her ne kadar odak noktası farklı olsa da gerginlik ve hayatta kalma hissini başarılı bir şekilde veriyor.

Bioshock Infinite

The Last of Us benzeri oyunlar arasında bulunan Bioshock Infinite hikâye anlatımının gücü, eşsiz dünya, felsefi derinliği ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Elizabeth'in yetenekleri ve hikâyedeki rolü, onu sadece Booker isimli ana karakterin arkadaşı değil aynı zamanda anlatının merkezi bir parçası yapıyor.

Death Stranding

TLoU'yu sadece oynanış mekanikleri (gizlilik, çatışma) için değil aynı zamanda dünyası, hikayesi ve karakterlerinin duygusal derinliği için sevdiyseniz, Death Stranding'in farklı oynanışına rağmen sunduğu tematik ve atmosferik benzerlikleri beğenebilirsiniz.

Dying Light 2 Stay Human

En iyi zombi oyunları arasında yer alan Dying Light 2 Stay Human'da parkur mekanikleri ön planda olsa da hayatta kalma mücadelesi, kaynak toplama, üs geliştirme ve insan ilişkilerinin karmaşıklığını içeriyor. Açık dünya yapısıyla daha çok keşfe ve aksiyona odaklanıyor.

Alan Wake 2

Psikolojik korku ve dedektiflik elementlerini içeren oyun, karanlık dünyası, katmanlı ve gizemli hikâye anlatımıyla öne çıkıyor. Cephane ve kaynak yönetimi, düşmanlarla doğrudan savaşmaktan kaçınma ve stratejik mücadele etme gerekliliği, TLoU'daki hayatta kalma temasına benzer anlar yaşatır. Bulmacalar ve çevreyi kullanma da oynanışın parçasıdır.

The Walking Dead (Telltale Games)

The Last of Us benzeri oyunlar listesinin son sırasında The Walking Dead (TWD) bulunuyor. TWD etkileyici hikâye anlatımı, başarılı karakterleri ve atmosferiyla öne çıkıyor. Bu oyun, özellikle hikâye, karakterler ve duygusal derinlk bakımından The Last of Us'a en yakın deneyimlerden birini sunuyor.