The Operator, cinayet, kayıp ve siber saldırı vakalarını inceleyip sonuca ulaştırmaya çalıştığınız bir dedektiflik oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

22 Temmuz 2024 tarihinde oyuncularla buluşan kapsamlı dedektiflik oyunu The Operator'da, saha alanındaki ajanlara yardım etmek için suçluları soruşturun ve dedektiflik becerilerinizi konuşturun. Çözülecek çok fazla vaka bulunuyor. Bilgisayarınızı kullanarak belgeleri araştırın ve nihai sonuca ulaştırın.

Cinayetten kaybolmaya, siber saldırıdan aklınıza gelebilecek her suçtan vakayı çözeceksiniz. Sın teknoloji aletleri kullanarak insanları analiz edin, ipuçları bulun ve ajanlara yardım edin.

Kapsamlı veri tabanı üzerinde katilleri arayacaksınız. Her vaka üzerinde değerlendirebileceğiniz kanıtlar mevcut bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Dosya içerisindeki belgeleri incelemek, olayları birbirine bağlamak ve gizemleri çözmek sizin elinizde.

The Operator İndir

Siz de The Operator indirin ve dedektiflik kariyerinize adım atın. Farklı alanlarda farklı dosyaları inceleyin ve parçaları birleştirerek vakaları çözün!

The Operator Sistem Gereksinimleri