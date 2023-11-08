Peacock TV APK'da, en sevdiğiniz yabancı filmleri, dizileri veya programları kolayca seyredebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Peacock TV APK, ünlü ve yeni filmleri, programları veya diğer içerikleri izleyebildiğiniz bir yayın uygulamasıdır. Uygulama ABD tabanlı olması sebebiyle, içerisinde İnglizce içerikler bulunduruyor. Sinema filmleri, eğlence programları, spor programları ve WWE gibi birçok içeriğe erişebilirsiniz.

ABD ve dünya stüdyolarındaki popüler filmlere anında erişim sağlayın. Binlerce saatlik dizilerin arasından birisini seçerek, tüm sezonlarını kolayca izleyebilirsiniz.

Peacock TV APK İndir

En sevdiğiniz yabancı eğlence programlarını, haberleri veya daha fazlasını izleyin. İzleme deneyiminizi kişiselleştirmek için yeni profiller oluşturun ve farklı kategorileri deneyimleyin. Siz de Peacock TV APK indirin ve dünyaca ünlü birçok filme, diiye ve programa ulaşın.

Uygulamaya üye olarak bu özelliklerin birçoğuna erişebilir, reklamları kaldırabilir ve içerik indirerek istediğiniz her yerden izleyebilirsiniz. İzlenecek tonlarca şey bulunan Peacock TV'de, filmlerin, dizilerin yanı sıra; canlı spor ve etkinliklerden oluşan içeriklerin tamamını izleyebilirsiniz.