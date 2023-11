The Walking Dead: Destinies Çıkış Fragmanı Yayımlandı

The Walking Dead isimli popüler zombi dizisinden uyarlanan The Walking Dead: Destinies'in çıkış fragmanı paylaşıldı. Peki, daha önce konsollar için piyasaya sürülen ve çeşitli olumsuz eleştirilerle karşılaşan oyun PC platformuna ne zaman çıkacak?

The Walking Dead: Destinies Çıkış Fragmanı Neler Sunuyor?

En iyi zombi dizileri arasında yer alan ve yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran The Walking Dead'den uyarlanan yeni zombi oyunu için yeni bir video yayımlandı. Paylaşılan videoda Shane Walsh, Rick Grimes, Daryl Dixon ve daha birçok karakteri görüyoruz.

1 dakika 54 saniye uzunluğundaki video, oyunun oynanışı, grafik kalitesi ve bölüm tasarımları hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor. Dizide yapılan seçimler hikâyenin gidişatını değiştirebiliyor.

The Walking Dead: Destinies PC Çıkış Tarihi

Zombi oyunları arasında yerini alan The Walking Dead: Destinies, 1 Aralık 2023 tarihinde PC platformuna çıkacak. Yayıncılığını GameMill Entertainment'in üstlendiği oyun daha önce Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Nintendo Switch platformları için satışa sunulmuştu.

Flux Games tarafından geliştirilen The Walking Dead: Destinies hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu zombi oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.