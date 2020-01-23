The Witcher Şarkısı Spotify ve Apple Music'te!

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan The Witcher dizisinin oldukça beğenilmesinin ardından dizinin en dikkat çeken şarkılarından birisi müzik platformlarında yerini aldı.

Toss a coin to your witcher

Spotify ve Apple Music'te

Netflix tarafından yayınlanan ve kısa sürede çok geniş bir kitleye ulaşan The Witcher, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Eğer diziyi izlediyseniz ozan tarafından hazırlanan ve dillere dolanan o şarkıyı da biliyorsunuzdur. Evet, toss a coin to your witcher'dan bahsediyorum. Şarkı, şu sıralar Spotify ve Apple Music'te yayında.

When a humble bard

Wrote a catchy song

You tweeted and asked us

What’s taking so long?



The Witcher Soundtrack Vol. 1 debuts everywhere 24 January.



"Toss A Coin" single out now: https://t.co/Id6mEUhRf0 pic.twitter.com/PNMxBeFlkS — The Witcher (@witchernetflix) January 22, 2020

Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan yapımcılar, şarkının platformlarda yerini aldığını duyurdu. Spotify için buraya ve Apple Music için buraya tıklayabilirsiniz. Buna ek olarak dizinin diğer tüm müzikleri de yarın itibarıyla her iki platformda yerini alacak.

En İyi Açılış Yapan Dizi

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile The Witcher ilk sezonunun toplamda 76 milyon kişiye erişerek, platformun en iyi çıkış yapan dizisi olduğu dile getirildi.