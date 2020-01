The Witcher Şarkısı Spotify ve Apple Music'te!

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan The Witcher dizisinin oldukça beğenilmesinin ardından dizinin en dikkat çeken şarkılarından birisi müzik platformlarında yerini aldı.

Toss a coin to your witcher

Netflix tarafından yayınlanan ve kısa sürede çok geniş bir kitleye ulaşan The Witcher, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Eğer diziyi izlediyseniz ozan tarafından hazırlanan ve dillere dolanan o şarkıyı da biliyorsunuzdur. Evet, toss a coin to your witcher'dan bahsediyorum. Şarkı, şu sıralar Spotify ve Apple Music'te yayında.

When a humble bard

Wrote a catchy song

You tweeted and asked us

What’s taking so long?



The Witcher Soundtrack Vol. 1 debuts everywhere 24 January.



"Toss A Coin" single out now: