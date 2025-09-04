Threads, X'in Ücretli Özelliğini Bedavaya Kullanıma Sundu

Meta'nın X platformuna rakip olarak geliştirdiği Threads, bugünlerde ilk kez kullanıma sunulduğu dönemdeki kadar popüler olmasa da hala kullanışlı özelliklere ev sahipliği yapıyor. Platform son olarak kullanıcılarını sevindirecek yeni bir özelliği hayata geçirdi.

Yapılan duyuruya göre Threads artık kullanıcılarına bir gönderide 10.000 karaktere kadar metin yazma imkanı tanıyor. Platform, X'in sadece ücretli üyelerine sunduğu bu özelliği herkesin kullanımına açarak rakibine karşı rekabet avantajı elde etmeyi hedefliyor. Detaylar haberde.

X'in Uzun Metin Özelliği Threads'te Ücretsiz Oldu

Aslına bakacak olursanız ünlü platform halihazırda X'e göre kullanıcıların bir gönderide daha fazla metin yazmasına olanak tanıyordu. Zira maksimum karakter sayısı X'te 280'ken, kullanıcılar Threads'te 500 karaktere kadar gönderi oluşturabiliyordu.

Öte yandan X veya eski adıyla Twitter, 2023'ün sonlarında ücretli aboneleri için karakter sınırını 25.000'e çıkararak profesyonel içerik üreticilerini platformuna çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise Threads, bir gönderide 10.000 karaktere kadar metin yazma imkanı sunarak bu alanda yeniden rakibinin önüne geçmeyi umuyor.

Peki uzun bir dönem 500 karakter sınırını standart olarak belirleyen Threads neden bir anda böyle bir karar aldı? Analistlere göre Meta, pek çok kullanıcının platformda katıldığı tartışmalarda kendini daha iyi ifade etmek için gönderiler oluşturmak yerine düşüncelerini içeren ekran görüntüleri paylaştığını fark etti.

Bunun yanı sıra tıpkı X'teki gibi çok sayıda içerik üreticisinin ürettiği uzun yazılı içerikler ve e-kitaplar için takipçilerini başka platform ve web sitelerine yönlendirdiği gözlemleniyordu. Şirket ise bu iki kullanıcı davranışını bir fırsat olarak değerlendirmek istedi. Bu kapsamda tüm kullanıcılara oldukça yüksek bir karakter sınırı sunmaya başlayan platform bu hamleyle etkileşimleri artırmayı ve X kullanıcılarının dikkatini çekmeyi planlıyor.

Peki siz Threads'in 10 bin karakter sınırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.