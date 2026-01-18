Herkes Battı Sanmıştı! Threads, Elon Musk'ın Uygulamasını Ezdi Geçti

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın X'e (eski adıyla Twitter) rakip olarak kullanıma sunduğu Threads, ilk başlarda beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle gündeme gelmişti. Son dönemlerde ise adından neredeyse hiç söz edilmiyor. Ancak kısa süre önce paylaşılan veriler, bunun aksini gösterdi. Gelen bilgiler, Threads'in, en büyük rakibi X'i geride bıraktığını gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar...

Threads, X'i Geride Bıraktı

Similarweb’in paylaştığı verilere göre Threads, mobil cihazlarda Elon Musk'ın X platformunu geride bırakmayı başardı. Meta'nın uygulaması iOS ve Android'de 141,5 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaştı. X'in kullanıcı sayısı ise 125 milyon olarak açıklandı. Web tarafına baktığımızda ise Musk'ın platformu hâlâ lider konumda. Threads'in web sitesi günlük 8,5 milyon ziyaret alırken, bu rakam X içinse 145,4 milyon olarak belirtiliyor.

Threads'in mobil uygulamasının bu yükselişine pek de şaşırmamak gerekiyor çünkü Meta, kullanıcıları platforma yönlendirmek için çok çalışıyor. Öyle ki Facebook ve Instagram üzerinden sürekli tanıtımlar yapılıyorken, içerik üreticilere de teşviklerde bulunuyor.

Öte taraftan kaynağa göre mevzubahis sosyal medya uygulaması, Haziran 2025'ten bu yana yüzde 100 büyüme kaydetti. Bu da Threads'in aslında geçici olarak yükselmediğini, sürdürülebilir bir yükseliş sergilediği anlamına geliyor. Aktif kullanıcı sayısının 2026'nın sonuna kadar ne kadar değişeceğini ise hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.