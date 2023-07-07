Threads'in Eksik Özellikleri Yakında Geliyor: DM'ler, Hashtagler ve Dahası!

Meta'nın Threads isimli sosyal medya platformu, kullanıma sunulmasının ardından oldukça popülarite kazandı ve milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya başlandı.

Gelen yeni bilgilere göre Meta, uygulamaya yalnızca takip edilenlerin paylaşımlarının bulunacağı bir bölüm, hashtag'ler ve mesajlaşma gibi Twitter'a kıyasla eksik olan özellikleri eklemek için çalışıyor.

Artık Instagram Hesabını da Silmek Gerekmeyecek

Uygulamayı beğenmeyenlerin hesabını silmek istediğinde Instagram hesaplarının da silinmesi zorunlu tutuluyordu. Kullanıcılardan gelen geri dönüşler sonrası şirket bu konuyu da ele alıyor.

Kullanıcılar Threads'e kaydolduğunda, Instagram ve Threads hesapları bağlantılı hâle geliyor, bu nedenle Threads profilinin silinmesi Instagram hesabını da siliyor ancak Meta, kullanıcıların Threads hesaplarını ayrı ayrı silmelerine olanak tanıyan bir çözüm bulmak için çalışıyor.

Threads, Twitter'ın kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan değişiklikler yaptığı bir dönemde popülerlik kazandı ve ilk yedi saat içinde yaklaşık 10 milyon kullanıcının Threads'e kaydolmasına yol açtı ancak Twitter, Meta'yı eski çalışanlarını kaçırmakla ve ticari sırları ve fikri mülkiyeti kötüye kullanmakla suçlayarak dava açmakla tehdit ediyor.

Görünüşe göre ilerleyen günlerde Threads ile Twitter arasındaki süreç daha da kızışacak.

Güncel Gelişmelerle Birlikte Tamindir de Threads'ta

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Peki siz Threads'ı kullandınız mı? Uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.