1.594 TL Değerindeki Gerçekçi Tenis Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Steam, ücretsiz oyun fırsatı sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında 44,99 dolar (1.594 TL) değerindeki tenis oyununu kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Böylece oyunu belirli süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynamak mümkün oldu.

En iyi tenis oyunları arasında yer alan "TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA" isimli yapımı 3 gün boyunca (13 Ocak 2025) ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

16 Ocak tarihine kadar devam eden indirim kampanyası da mevcut. %50 oranında indirime giren oyunun fiyatı 44,99 dolardan 22,49 dolara düştü. Oyunu beğenirseniz indirimden yararlanabilir ve böylece daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz. Peki, kısaca TIEBREAK olarak bilinen tenis oyunu bedava nasıl oynanır?

Tenis Oyunu TIEBREAK Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.

TIEBREAK Nasıl Bir Oyun?

Big Ant Studios tarafından geliştirilen TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA 2024 yılının ağustos ayında satışa sunuldu. Gerçekçi bir oynanış sunan yapımda profesyonel tenis oyuncularına karşı mücadele ediyoruz.

Profesyonel tenişçiler arasında Maria Sharapova, Rafael Nadal, Naomi Osaka, Novak Djokovic ve Iga Swiatek dahil olmak üzere çok sayıda isim bulunuyor. Oyunda ayrıca tenis kortları tasarlayabiliyoruz.

TIEBREAK Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 veya Windows 11

Windows 10 veya Windows 11 İşlemci: Intel i3 2100 (3.1GHz) / AMD FX 6300 (3.5Ghz)

Intel i3 2100 (3.1GHz) / AMD FX 6300 (3.5Ghz) RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX770 (4 GB) / AMD Radeon R9 270 (4 GB)

NVIDIA GeForce GTX770 (4 GB) / AMD Radeon R9 270 (4 GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA'yı beğendiniz mi? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncenizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.