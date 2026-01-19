Televizyon Devri Bitiyor mu? 2026 Dünya Kupası'nın Yeni Adresi Belli Oldu

2026 Dünya Kupası için geri sayım devam ederken FIFA'dan özellikle sosyal medya tutkunlarını ilgilendiren sürpriz bir hamle geldi. Organizasyon, dev turnuva için ünlü sosyal medya platformu TikTok ile iş birliğine gittiğini duyurdu.

İkili arasında yapılan anlaşma kapsamında turnuvanın kritik anları, maçlardan özel kesitler ve sahne arkası görüntüler doğrudan TikTok üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak. İşte detaylar!

2026 Dünya Kupası Maçları TikTok'ta Olacak

FIFA, yeni Dünya Kupası organizasyonu için TikTok'u tercih edilen platform olarak belirlediğini resmen duyurdu. Yapılan anlaşmayla birlikte FIFA tarihinde ilk kez bir sosyal medya platformu resmi yayın ortağı koltuğuna oturmuş oldu.

Konu hakkında yapılan açıklamaya göre bu iş birliği TikTok denince aklımıza ilk gelen kısa videolarla sınırlı kalmayacak. Platform canlı maçların belirli bölümlerini, turnuvaya özel orijinal içerikleri ve saha arkasından özel görüntüleri kullanıcılarla buluşturacak.

Üstelik kullanıcılar Dünya Kupası boyunca TikTok'u birer bilgi merkezi olarak da kullanabilecekler. Platform üzerinde oluşturulacak özel Dünya Kupası 2026 Merkezi sayesinde maç biletlerine, yayın bilgilerine ve takımlarla ilgili detaylara kolayca ulaşılabilecek. Platformun ayrıca taraftarların turnuva coşkusuna ortak olabilmesi için özel filtreler, çıkartmalar ve çeşitli etkileşimli özellikler sunacağını da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok üzerinden maç izleme deneyimi futbol dünyasını nasıl etkileyebilir? Yorumlarda buluşalım.