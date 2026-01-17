TikTok Vites Yükseltti! Wattpad'in Video Formatını Sundu

TikTok, ilk olarak 2015 yılında yayınlanmasından bu yana tüm dünyada vazgeçilmez uygulamalardan biri hâline geldi. Bununla video izleme alışkanlıklarında da ciddi bir değişime neden oldu. Pek çok insan geçmişte uzun videoları seyrederken konsantre sorunu yaşamazken kısa video formatı ve sonsuz kaydırma gibi özelliklerle artık bir içeriğe ayrılan vakit de oldukça düştü.

Bu dönüşümün farkında olan şirket, tam olarak kendi hedef kitlesine hitap eden yeni uygulamasını piyasaya sürdü. Bu uygulama, PineDrama olarak adlandırılıyor. Format açısından TikTok ile aynı sayılır ancak içerik bakımından gelişigüzel eğlenceli videolar yerine hikâyesi olan mini diziler sunuyor.

PineDrama Kullanıma Sunuldu

Popüler sosyal medya platformunun arkasındaki şirket TikTok, PineDrama'yı Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da kullanıma sundu. Henüz Türkiye'de erişilemeyen bu uygulama, bir dakikalık bölümler hâlinde izlenen mini dizilerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Çalışma biçimi bakımından Wattpad ve TikTok'un bir karışımı gibi görünüyor.

Uygulama ilgili ülkelerde iOS ve Android'de ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Hatta şu anda hiçbir reklam içermiyor ancak hiçbir tanıtım yapılmadan piyasaya sürülmesine rağmen şimdiden 10 bin indirme sayısını geçtiğini göz önünde bulunduracak olursak uygulamanın hızla popüler hâle gelmesi muhtemel görünüyor.

Şu anki hâliyle eksiksiz olduğunu söylemek mümkün. Keşfet kısmından içerik bulunabiliyor. Burada tüm içerikleri seçebiliyor ya da sadece trend olanlara göz atabiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz gibi her video dikey formatta. Tür bakımındansa geniş bir yelpaze sunuyor. Ayrıca yarıda bıraktığınız dizilere hızlı dönmeniz için bir izleme geçmişi özelliği mevcut.

Dünya çapında popüler olan bir hizmet, daha fazla maliyet anlamına gelir ve bir hizmeti sonsuza kadar ücretsiz sunmak mümkün değil. Bu nedenle ileride uygulamaya reklamlar da dahil olmak üzere şirketin para kazanmasını sağlayacak çeşitli ücretli özellikler eklenebilir.