TikTok'tan Bomba Özellik! Daha Çok İzlenmenizi Sağlayacak

TikTok, içerik üreticilerinin kendisi veya üzerinde çalıştığı bir konu ile ilgili son gelişmeleri takipçilerine en hızlı şekilde ulaştırmasına yardımcı olacak bir özellik aldı. Yeni özellik, Instagram'ın kanallar özelliği ile hemen hemen aynı şekilde çalışıyor. Duyuru panosu olarak adlandırılan bu özelliği şu andan itibaren önemli mesajlarınızın takipçilerinizin gözünden kaçmasını engellemek için kullanabiliyorsunuz.

TikTok, Duyuru Panosu Özelliğini Kullanıma Açtı

TikTok, duyuru panosu özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik hem markaların hem içerik üreticilerinin tüm takipçilerinin görebileceği mesajlar göndermesine imkân tanıyor. Instagram'ın 2023 yılında kullanıma sunduğu kanallar özelliğinin TikTok versiyonu olarak düşünebileceğiniz bu özellik kullanılarak oluşturulan duyuru panolarında söz sahibi kurucu oluyor.

Bu duyuru panosunda sadece panoyu oluşturan kişiler mesaj gönderebilirken takipçiler ise yapılan duyurulara emoji ile tepki bırakabiliyor. Çalışma biçimi bakımından Instagram'ın kanallar özelliği ile tamamen aynı görünüyor. Meta'nın sosyal medya platformundaki özellik gibi bu özellik de metin içeriklerin yanı sıra görsel ve video göndermenizi mümkün kılıyor.

Sosyal medya platformu, yeni özelliği kullanmak için en az 18 yaşında olmayı şart koşuyor. Buna ek olarak hesabınızı en az 50 bin kişinin takip etmesi gerekiyor. Bu şartların karşılanmaması hâlinde özelliği kullanmanız mümkün olmuyor.

Bu arada panolarda yer verilen duyuruların topluluk kurallarına uymasının bir zorunluluk olduğunu da belirtelim. Kural ihlali davranışlar sergilenmesi hâlinde kullanıcılar kanalı sessize alma veya engelleme gibi yollara başvurmanın yanı sıra sizi şikâyet etme hakkına da sahip. Şikâyetlerin eğer geçerli bir nedeni varsa ihlalin ciddiyetine bağlı olarak hesabınızın yasaklanmasına kadar varan yaptırımlar uygulanabilir.

TikTok'ta Duyuru Panosu Nasıl Oluşturulur?

TikTok uygulamasını açın.

Profilinize gidin.

Sağ üst köşede yer alan üç çizginin üzerine basın.

TikTok Studio'ya dokunun.

"Canlı yayın" bölümüne gidin.

Sayfayı aşağı kaydırıp "Duyuru panosu" seçeneğini bulun ve üzerine basın.

Pano adını ve açıklamayı girin.

"Profilde göster" seçeneğini etkinleştirin.

"Oluştur" butonuna dokunun.

TikTok Yayınlarını Duyuru Panosunda Otomatik Paylaşma

TikTok uygulamasın açın.

"Yayın" bölümüne gidin.

Ayarlara dokunun.

Açılan pencereyi aşağı kaydırıp "Duyuru panosunda otomatik paylaş" seçeneğini bulun.

Bu seçeneği "Açık" olarak değiştirin.

TikTok yayınlarınızın duyuru panosunda otomatik olarak paylaşılmasını tercih ederseniz bir canlı yayın başlattığınızda sizi takip eden insanlar bundan anında haberdar olur ve yayınıza gelir. Böylece canlı yayınlarınız daha fazla kişi tarafından izlenmeye başlanır. Dolayısıyla duyuru panosu oluşturduğunuzda bu seçeneği de etkinleştirmekte fayda var.