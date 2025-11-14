WhatsApp'ta Birini Numarasız Bulabileceksiniz! Yeni Görsel Geldi

WhatsApp, mesajlaşma uygulamasının şimdiye kadarki en büyük güncellemelerinden birini getirmeye hazırlanıyor. Bu güncellemeden sonra WhatsApp'ta bir dönem kapanacak ve diğer kişilerle sohbet etmek için telefon numaranızı paylaşma gibi bir zorunluluğunuz olmayacak fakat bir numaradan hareketle kişinin kim olduğu hakkında bilgi sahibi olmaya da devam edebileceksiniz.

WhatsApp'ın Kullanıcı Adı Özelliğinden Yeni Görsel Paylaşıldı

Meta'nın çatısı altındaki mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir süredir kullanıcı adı özelliğini geliştiriyor. Şimdi de bu özellik genel kullanıma sunulduktan sonra uygulamada nasıl bir değişiklik yaşanacağını gösteren bir ekran görüntüsü paylaşıldı. WABetaInfo'nun WhatsApp iOS beta sürümünün 25.34.10.70 güncellemesinden aldığı ekran görüntüsüne göre numaralar tamamen işlevini kaybetmeyecek.

Yeni paylaşılan görsele göre kullanıcılar, bilmediği bir telefon numarası için arama yaptığında o numara ile ilişkilendirilmiş bir hesap varsa ilgili kullanıcı adı gösterilecek. Bu detay sayesinde kullanıcılar kendilerine mesaj gönderen ya da arayan kişilerin kim olduğunu hızlıca bulmaya devam edebilecek. Arama sonuçlarında kullanıcı eğer gizlemeyi tercih etmemişse profil fotoğrafına da yer verilecek.

Kişi listesinde olmayan bir numarayı aradığınızda o numara sohbet ekranında kalmaya devam edecek ancak kullanıcı adı ile arama yaparsanız WhatsApp, kullanıcının gizliliğini korumak adına telefon numarasını gizli tutacak. Yani bir kişinin numarasını öğrenmek için sadece onun kullanıcı adını bilmeniz yeterli olmayacak.

Kullanıcı Adı Özelliği, WhatsApp'a Ne Zaman Gelecek?

Büyük bir sabırsızlıkla beklenen kullanıcı adı özelliğinin 2026 yılının sonlarında kullanıma sunulacağı ileri sürüldü. İşletmelerin ise Haziran 2026'dan önce yeni kullanıcı adları için hazırlanması gerektiği belirtildi. Müşteriler, ileride işletmelerle telefon numarası girmek yerine kullanıcı adı girip iletişim kurmaya başlayacak. Bu nedenle sorunsuz bir iletişim için işletmelerin belirtilen tarihten önce harekete geçmesi kritik önem taşıyor.

Bu arada WhatsApp'ın şu anda üzerinde çalıştığı bir diğer özellik, hataları telefonu sallayarak bildirmenize imkân tanıyacak. WhatsApp'ın Android beta sürümünün 2.25.34.6 güncellemesinde ortaya çıkan bu özellik, şu an belirli beta kullanıcılarının erişimine açık. Uygulamayı kullanırken herhangi bir hata keşfederseniz bu özelliği kullanarak hızlıca geri bildirimde bulunabileceksiniz.