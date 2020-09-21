TikTok Trump'ın Açıklamalarını Yalanladı: TikTok Çinlilere Ait Olacak

ByteDance TikTok’un ABD’de faaliyet göstermesini sağlamak için duyurulan bir anlaşmanın parçası olarak algoritmaları ve teknolojileri Oracle’a aktarmayacağını söylüyor.

ABD Başkanı Trump Oracle ve Walmart’ın TikTok hisselerini satın alarak TikTok Global adlı ABD merkezli bir firmanın kurulmasını onayladığını söyledi. Oracle, TikTok’un güvenli bulut sağlayıcısı olacak ve ABD kullanıcı verilerini barındıracak. Ancak ByteDance algoritmaları ve teknolojilerini Oracle ile paylaşmayacak.

ByteDance’tan yapılan açıklamaya göre anlaşma herhangi bir algoritma ve teknoloji transferini gerektirmiyor. Çinli şirket Oracle’ın kaynak kodunu kontrol edebileceğini söylüyor ve bu konuda Başkan Trump'ın yanıldığını aktarıyor:

“Mevcut plan herhangi bir algoritma ve teknolojinin transferini içermiyor Oracle, TikTok USA’nın kaynak kodunu kontrol etme yetkisine sahip. TikTok Global, ByteDance’ın yüzde 80 hissesine sahip olduğu bir yan kuruluşu haline gelecek"

ABD Başkanı Trump TikTok'u yasaklayacak mı?

ABD yönetimi TikTok’un Amerikalı kullanıcıların verilerini topladığı için ulusal bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia etmiş ve TikTok da bunu defalarca reddetmişti. Amerikalıların verilerini Singapur’da yedeklediğini aktaran Çinli şirket, bu yedeklemelerin ABD'deki sunuculara gideceğini söylüyor.