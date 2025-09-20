X'ten Çok Konuşulacak Özellik: Ana Sayfanızı Rehin Alacaklar!

X, sosyal medya kullanıcıları arasında çok konuşulacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik, X'in kullanıcılardan ek gelir elde etmesine imkân tanırken bazı kullanıcıları da rahatsız etme potansiyeli taşıyor. Gönderi etkileşimlerini arttırmaya odaklanan yeni özellik, diğer kullanıcıların paylaşımlarının daha çok karşınıza çıkmasına neden olacak.

X'te Etkileşim Satın Alma Dönemi Başlıyor

X (eski adıyla Twitter), sosyal medya kullanıcılarının etkileşim sayısını arttırmak için ödeme yapmasına imkân tanımaya başlıyor. Şu anda sadece iOS'teki X Premium kullanıcılarına sunulan özellik, çeşitli seçenekler arasından birini kullanarak etkileşim oranınızı yükseltmenizi sağlıyor. Fiyatı ise ne kadar görüntüleme alacağınıza bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Introducing Boost, a new way for creators to grow their audience.



Simply select your desired level of reach and location, then tap “Boost”. Available now for Premium users on iOS. pic.twitter.com/wndFTXbiJB — Creators (@XCreators) September 17, 2025

X'in Creators hesabında paylaşılan videoda 4 farklı seçenek yer aldığı görülüyor:

11 bin ila 27 bin görüntüleme: 50 dolar (2 bin 69 TL)

50 dolar (2 bin 69 TL) 23 bin ila 54 görüntüleme: 100 dolar (4 bin 132 TL)

100 dolar (4 bin 132 TL) 116 bin ila 272 görüntüleme: 500 dolar (20 bin 692 TL)

500 dolar (20 bin 692 TL) 225 bin ila 543 bin görüntüleme: 1000 dolar (41 bin 385 TL)

Daha fazla görüntüleme sayısı elde etmenin ücretleri oldukça pahalı görünüyor. Bunun nedeni muhtemelen tüm kullanıcıları hedef almak yerine bunun için hâlihazırda ödeme yapanları hedefliyor olması. Bilmeyenler için X Premium, aboneliğin bir parçası olarak kullanıcılara zaten daha fazla kullanıcıya ulaşma imkânı sunuyor.

Ücretli abonelik kullanıcılarının yanıtları daha çok öne çıkıyor ve paylaşımları daha fazla kişiye ulaşıyor. Ücretsiz hesaplarda ulaşılabilecek kullanıcı sayısının iki katını elde etmenize olanak tanıyor. Dolayısıyla etkileşim için zaten ödeme yapanların bu özelliğe de ilgi duyması olası.

En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan X, yakında daha fazla kullanıcıya sunulması beklenen bu özellikten ek gelir elde edecek. Bununla birlikte şu anda en büyük gelir kaynaklarından biri olan X Premium'un abone sayısında da önemli bir artış meydana gelebilir. Yeni özellik (şimdilik) Premium kullanıcılarına sunulduğu için kullanıcılar ücretli aboneliğe de geçmek isteyebilirler.

Bunun normal kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı ise büyük bir merak konusu. Sosyal medya kullanıcılarının para ödeyerek etkileşim oranını arttıracak olması, ücretsiz kullanıcıların akışında daha çok görünecekleri anlamına geliyor. Ücretli abonelik alanlar şu an dahi platformda çok fazla öne çıkıyorken bu özellik, onların paylaşımlarını iki kat daha fazla görmenize neden olacak.