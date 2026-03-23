TOFAŞ’tan ABD Hamlesi! Ram ProMaster City Bursa’da Üretilecek!

TOFAŞ, Bursa'da yer alan üretim tesisi için önemli bir ihracat planını bugün itibariyle duyurdu. Türkiye'nin en büyük yerli otomobil üreticilerinden biri olan TOFAŞ, ABD pazarına yerli hafif ticari modeli ile geri döneceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre K0 kod adlı yeni hafif ticari araç projesi kapsamında üretilecek model, 2027 yılının ikinci yarısından itibaren Kuzey Amerika pazarına ihraç edilecek. Peki yeni modelin adı ve teknik özellikleri neler olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Ram ProMaster City Bursa’da Mı Üretilecek?

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa fabrikasında üretilen K0 kodlu modelin 2027 yılından itibaren Kuzey Amerika’ya ihraç edileceği belirtildi. Bu gelişmenin Türkiye otomotiv sanayisinin Kuzey Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmesi açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi. K0 projesi kapsamında toplam 386 milyon Euro yatırım yapıldığı açıklanırken, 2032 yılına kadar yaklaşık 1 milyon adetlik üretim planlandığı duyuruldu.

Bu üretimin 230 bin adedinin ise 2027 yılından itibaren Kuzey Amerika pazarına ihraç edilmesi hedefleniyor. Yeni modelle birlikte TOFAŞ'ın Stellantis üretim ağındaki konumunun daha da güçlenmesi bekleniyor. K0 kod adı ile üretilecek olan model Kuzey Amerika pazarında Ram ProMaster City adı ile satışa sunulacak. Geçmiş dönemlerde de Fiat Doblo modelinin Ram markası çatısı altında Amerika'da satışı yapılmıştı.

Ram ProMaster City Teknik Özellikleri Neler?

Paylaşılan bilgilere göre Kuzey Amerika pazarında Ram ProMaster City ismiyle satışa sunulacak modelde 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motor yer alacak. Bu motor 166 beygir güç ve 221 lb-ft tork üretiyor. Güç, 8 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla ön tekerleklere aktarılıyor.

Araçta hafif ticari otomobillerde görmeye alıştığımız bölgesel klima gibi konfor odaklı donanımların yanında otomatik acil frenleme destekli çarpışma uyarısı, sürücü dikkat uyarısı ve yan perde hava yastıkları gibi güvenlik teknolojileri bulunuyor. Yükleme tarafında ise 4,7 metreküp taşıma hacmi sunuluyor. Ayrıca 2,82 metre uzunluğundaki yükleme zemini sayesinde araç içerisine iki standart ABD paleti yerleştirilebiliyor.

Editörün Yorumu

Ram ProMaster City modeli aslında Türkiye'de üretilen Fiat Scudo gibi Stellantis çatısı altında yer alan hafif ticari modellerin altyapısına sahip. Yani model aslında Bursa'da üretilen diğer modellerden farklı değil. Bu sebeple Bursa fabrikasında üretim oldukça ekonomik olacaktır ve fabrikanın üretim hacminde de önemli bir artışı beraberinde getirecektir. Bunlara ek olarak Amerika pazarına sunulacak olması Türkiye'nin otomotiv sanayisindeki ihracat kaleminde de önemli bir artış sağlayacaktır.

