Yeni Volkswagen T-Roc Satışta: Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Volkswagen'in merakla beklenen kompakt SUV modeli T-Roc yenilendi ve Türkiye'de satışa sunuldu. Markanın en çok sevilen SUV modelleri arasında yer alan T-Roc büyüyen boyutları ve Cupra Formentor modeline göz kırpan yeni tasarımı ile bayilerde yerini aldı. Peki 2026 yeni Volkswagen T-Roc Türkiye satış fiyatı ne kadar? İşte karşınızda Volkswagen T-Roc teknik özellikleri ve fiyat listesi...

Yeni Volkswagen T-Roc Life Liste Fiyatı: 2 milyon 734 bin TL / Lansmana Özel: 2 milyon 395 bin TL

2 milyon 734 bin TL / Lansmana Özel: 2 milyon 395 bin TL Yeni Volkswagen T-Roc Style Liste Fiyatı: 3 milyon 150 bin TL / Lansmana Özel: 3 milyon TL

3 milyon 150 bin TL / Lansmana Özel: 3 milyon TL Yeni Volkswagen T-Roc R-Line Liste Fiyatı: 3 milyon 287 bin TL / Lansmana Özel: 3 milyon 100 bin TL

Türkiye ve Avrupa pazarında oldukça başarılı satış rakamlarına ulaşan Volkswagen T-Roc yeni nesli ile Türkiye pazarında satışa sunuldu. Markanın kompakt SUV segmentindeki en başarılı temsilcilerinden biri olan T-Roc 3 farklı donanım seviyesi ile satışa sunuldu. Donanım seviyeleri ise sırasıyla Life, Style ve R-Line paketleri oldu. Aracın Life versiyonu donanım olarak en düşük paket olurken R-Line ise en dolu paket olarak sunuldu.

Yenilenen T-Roc'un Life donanım paketine sahip giriş versiyonu 2 milyon 734 bin TL liste fiyatı ile sunuldu. Lansmana özel olarak sınırlı sayıdaki araç için bu fiyat 2 milyon 395 bin TL'ye kadar geriliyor. Devamında aracın orta dolu paketi Style ise 3 milyon 150 bin TL olarak listelenirken lansmana özel 3 milyon TL ve aracın en dolu paketi R-Line donanım seviyesindeki yeni T-Roc 3 milyon 287 bin TL liste fiyatı ve lansmana özel 3 milyon 100 bin TL fiyat etiketine sahip.

2026 Yeni Volkswagen T-Roc Teknik Özellikleri Neler?

Motor : 1.5 eTSI turbo benzinli

: 1.5 eTSI turbo benzinli Güç : 150 HP

: 150 HP Tork : 250 Nm

: 250 Nm Şanzıman : 7 ileri DSG otomatik

: 7 ileri DSG otomatik Çekiş : Önden çekiş (FWD)

: Önden çekiş (FWD) Yakıt Türü : Benzin

: Benzin Şanzıman Tipi : Çift kavramalı otomatik

: Çift kavramalı otomatik Segment: Kompakt SUV

2026 Volkswagen T-Roc Türkiye pazarında tek motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Modelde 1.5 litrelik TSI turbo benzinli motor yer alıyor. Bu motor 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Güç aktarımı ise 7 ileri DSG otomatik şanzıman üzerinden sağlanıyor. Yeni T-Roc’ta önden çekiş sistemi sunulurken, motor ve şanzıman kombinasyonu hem performans hem de yakıt tüketimi açısından dengeli bir sürüş karakteri hedefliyor.

2026 Yeni Volkswagen T-Roc Life, Style ve R-Line Donanım Farkları Neler?

Yeni Volkswagen T-Roc, Türkiye’de Life, Style ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Life donanım seviyesi giriş paketi olarak sunulurken, Style donanımı konfor ve teknoloji tarafında önemli eklemeler getiriyor. R-Line ise sportif tasarım detayları ve daha zengin donanım özellikleriyle serinin en üst paketi olarak konumlandırılıyor.

Life donanım seviyesinde 10,25 inç dijital gösterge paneli, 17 inç alüminyum jantlar, temel iç mekan ambiyans aydınlatması ve standart LED aydınlatma gibi özellikler yer alıyor. Style donanımıyla birlikte panoramik cam tavan, 12,9 inç Discover Pro navigasyon sistemi, IQ.LIGHT Matrix LED farlar, ambiyans aydınlatma detayları, akıllı sesli komut asistanı ve gelişmiş iç mekan döşeme seçenekleri sunulmaya başlanıyor.

R-Line donanım seviyesinde ise sportif tasarımlı tamponlar, R-Line koltuk döşemesi, paslanmaz çelik pedallar, 18 inç jantlar, siyah tavan detayları ve R-Line’a özel iç mekan tasarım unsurları öne çıkıyor. Ayrıca R-Line paketinde aydınlatmalı VW logoları, dinamik LED stop lambaları ve gelişmiş dış tasarım detayları da standart olarak sunuluyor.

Yeni T-Roc segmentinde daha da ileri gitmeyi hedefleyen bir model olarak bizleri karşılıyor. Bu kapsamda büyüyen boyutları ve zenginleşen donanım listesi bizlere bunu açıkça gösteriyor. Ancak bu Style ve R-Line paketleri için geçerli. Zira Volkswagen aracın fiyatını rakiplerine yakın tutabilmek adına Life paketinde IQ.LIGHT LED "Matrix" Farlar, cam tavan, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler sunulmuyor. Bu fiyat bandında bir otomobil almak isteyen kullanıcılar için bu durum oldukça dezavantajlı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...