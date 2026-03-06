Togg'un ilk modeli olan T10X'i satışa sunmasının üzerinden tam üç yıl geçti. Şirket, bu süre içerisinde on binlerce araba sattı ve ikinci modeli olan T10F'i tanıttı. Ancak Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olmak bile Togg'un kâr etmesine yetmedi. İddialara göre Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi 2025'te rekor seviyede zarar etti.

Togg, 2025'te Ne Kadar Zarar Etti?

Togg'un 2025'te ne kadar zarar ettiği belli oldu. Şirketin ortaklarından biri olan Turkcell'in mali tablolarından elde edilen sonuçlara göre şirket, 2025'te 14 milyar 616 milyon TL zarar etti. Aslında bu çok da şaşırtıcı bir sonuç değil. Bildiğiniz üzere yerli otomobil üreticisi 2024'te de 13,7 milyar TL zarar etmişti.

Togg Neden Zarar Ediyor?

Elektrikli arabalar her ne kadar bu süreci kolaylaştırmış olsa da bir otomobil markası kurmak kolay bir şey değil. Bunun için milyar dolar değerinde yatırıma, uzun bir Ar-Ge sürecine ve zamana ihtiyacınız var. Tüm bunlar tamamlandığında bile kâr etmek için birkaç ülkede geniş bir kullanıcı kitlesine ihtiyacınız var.

2018'de kurulan ve ilk aracını 2023'te tanıtan Togg, bu açıdan hala yeni bir şirket. Her ne kadar Togg'un Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesi olda ve yollardaki araç sayısı giderek artsa da bu satışlar kâr etmek için yeterli değil. Yerli otomobil üreticisi tam da bu nedenle 2025'te yurt dışında satışa başladı.

Şirket ilk olarak Eylül 2025'te Almanya'da T10X ve T10F modellerinin satışına başladı. Bildiğiniz üzere Almanya'daki Türk nüfusu oldukça fazla. Bu nedenle başlangıç için doğru ülke. Yerli otomobil üreticisi buna ek olarak Fransa, İtalya, Hollanda ve İsveç'te satışa başlamayı planlıyor. Ancak Togg'un burada da işi oldukça zor.

Elektrikli otomobil pazarı bir süredir Çinli üreticiler tarafından domine ediliyor. BYD gibi şirketler, uygun fiyatlı ve özelliklerine kıyasla oldukça iddialı modelleriyle her geçen gün satışlarını artırıyor. Türkiye'de bile kendini hissettiren bu durum, Togg'un Avrupa ülkelerindeki performansını etkiliyor. Şirketin gelecek yıllardaki performansı ise şimdilik merak konusu.

Editörün Yorumu

Yukarıda da belirttiğim üzere Togg oldukça genç bir şirket ve sektör ne olursa olsun genç şirketlerin ilk yıllarında zarar etmesi oldukça yaygın bir durum. Yerli otomobil girişiminin temelleri her ne kadar 2018'de atılsa da ilk teslimat Nisan 2023'te başladı. Eğer şirket BYD gibi rakipleri ile rekabet etmeyi başarırsa bu durumu değiştirebilir. Sizlere geçtiğimiz haftalarda uygun fiyattan satışa çıkması beklenen Togg T6'dan bahsetmiştik. Kim bilir belki de şirket için durumu değiştirecek model bu olur.