Togg'un Yeni Araçları Ortaya Çıktı: Yerli Doblo mu Geliyor?

Ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Şirket kısa bir süre önce 10 yeni otomobil projesi için belirlediği isimleri tescilledi. Ortaya çıkan kayıtlar şirketin yakında farklı araç sınıflarıyla sahneye çıkacağını gösteriyor.

İddialara göre marka tescillediği Togg CX isimli yeni serisi birlikte ticari araç sınıfına giriş yapacak. İşte şirketin yeni modelleri ile ilgili bilinen tüm detaylar!

Togg CX İsimli Elektrikli Ticari Araç Serisi Geliyor

Bildiğiniz üzere Togg, model isimlendirmesinde kullandığı harf ve numara kombinasyonlarıyla araçlarının sınıfını ve gövde tipini net bir şekilde tanımlıyor. Örneğin Togg T10F modelinin F takısı aslında fastback gövde tipini işaret ediyor.

Şirketin yakın zamanda tescil ettirdiği Togg CX isimlendirmesi de yeni bir segmentin habercisi. Zira CX ifadesi küresel pararda ticari araç sınıfını temsil ediyor. Bu bağlamda Togg'un CX ismi altında ticari araç sınıfına yönelik yeni araçlar geliştirdiği söyleniyor.

Aktarılanlara göre yeni Togg CX serisi markanın önceki araçları gibi yüzde yüz elektrikli motorlardan güç alacak. Tasarım tarafında ise otomobillerin geniş iç hacim ve yüksek yük taşıma kapasitesi sunması bekleniyor. Bununla birlikte şirketin binek araçlarda olduğu gibi Togg CX için de işletmelere mali avantajlar sunacağı tahmin ediliyor.

Yeni Binek Modeller de Yolda

Öte yandan sızdırılan tescil kayıtları sadece ticari araçlarla sınırlı değil. Şirketin Togg T6, T8 ve T12 gibi farklı numaralandırmalara sahip isimler de tescillediğini görüyoruz. İddialara göre şirket yeni binek araç modelleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına ve bütçelerine hitap eden geniş bir aile kurmayı hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin Togg'un yeni ticari araç serisinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.