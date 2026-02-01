Şubat Kampanyası: Togg'dan 0 Faizli Kredi İmkanı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg, 1 Şubat 2026 tarihi itibariyle yeni kredi seçeneklerini açıkladı. Bu kapsamda Togg sahibi olmak isteyen tüketiciler markanın her iki modelinde de sıfır faizli kredi kullanabilecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Şubat 2026 Togg 0 Faizli Kredi Seçenekleri Belli Oldu!

Togg Şubat 2026'ya özel faizsiz kredi seçeneklerini duyurdu. Yerli marka T10F ve T10X modellerinde geçerli kredi seçeneklerinin yanında pek çok kişinin merakla beklediği faizsiz kredi avantajlarını da tüketicilere sundu.

Bu kapsamda T10X sahibi olmak isteyen tüketicileri iki kredi seçeneği karşılıyor. T10X V2 için 500 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. 12 ay vadeli olan bu seçenek için aylık ödeme miktarı 41 bin 667 TL olarak belirlendi.

T10X 4 More, T10F ve T10F 4 More sahibi olmak isteyenler içinse 750 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. 12 ay vadeli olan bu seçenek için aylık ödeme miktarı 61 bin 500 TL olarak belirlendi.

Bunun yanında ticari, tüzel kişiler için ticari krediler ve diğer faizli kredi seçenekleri de belli oldu. Ayrıntılı bilgi için Togg deneyim merkezlerini veya resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

