Togg T10F'i Bu Tarihte Test Sürüşüne Çıkartabileceksiniz!

Ülkemizin yeni elektrikli otomobil modeli Togg T10F için geri sayım başladı. Eylül ayında satışa sunulması beklenen yeni aracın kullanıcılarla buluşmadan önceki son duraklarından biri Almanya olacak. Yeni araç, Münih'te düzenlenecek IAA Mobility 2025 etkinliğinde sergilenecek. Dahası, etkinlikteki ziyaretçiler yeni elektrikli otomobil ile test sürüşüne çıkabilecek. İşte detaylar!

Togg T10F, Test Sürüşlerine Münih'te Başlıyor

Togg tarafından yapılan açıklamaya göre, 8-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek IAA Mobility 2025 etkinliği markanın yeni ürün ve teknolojilerine sahne olacak.

9 Eylül tarihinden itibaren Fuarın A2 salonunda yer alacak C40 isimli Togg standında, en yeni modeller ve dijital mobilite ekosistemleri tanıtılacak. Aynı zamanda, Königsplatz'daki TD 110 adlı açık alanda düzenlenecek deneyim etkinliğinde ise T10X ve T10F modelleri ziyaretçiler tarafından test edilebilecek.

Türkiye'deki kullanıcılar da yeni Togg modelini yakında tanıma şansı bulacak. Yapılan açıklamaya göre, eylül ayı içinde Togg T10F'ler, Türkiye genelindeki deneyim merkezlerinde sergilenmeye başlayacak. Müşteriler burada test sürüşü yapabilecek. Ayrıca, ilk ön siparişler ve teslimatlar da aynı dönemde başlayacak.

Togg T10F Özellikleri

Sedan kasa tipinin daha sportif bir versiyonu olarak tanımlanan fastback gövde tipi ile tasarlanan yeni Togg T10F, özellikle genç kullanıcılara yönelik şık ve keskin bir görünüme sahip. İki batarya seçeneğiyle birlikte gelen araç, 52,4 kWh'lik versiyonunda 350 km, 88,5 kWh'lik versiyonunda ise 623 km menzil sunuyor. Bununla birlikte araç, sadece 28 dakikada %20'den %80 seviyesine kadar şarj olabiliyor.

Batarya tarafına benzer şekilde iki farklı motor seçeneğine sahip olan elektrikli otomobil, tek motorlu versiyonunda 218 beygir üretirken 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık olarak 7.2 saniyede tamamlıyor. Aracın çift motorlu versiyonu ise 435 beygirlik gücüyle 4,6 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi sunuyor.

İç mekan ve teknolojik özellikleriyle üstün bir kullanıcı deneyimi vadeden Togg T10F, Snapdragon işlemciden güç alırken iç mekanında 41,3 inç toplam ekran alanı sunuyor. Ayrıca otomobilin V2L elektrik paylaşım özelliğini de destekleyeceğini belirtelim.

Farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F, her aşamadan başarıyla geçti.



Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın.#Togg #T10F #BirOtomobildenFazlası pic.twitter.com/tyL78kSheL — Togg (@Togg2022) August 22, 2025

Peki siz en uzun mezilli elektrikli otomobiller arasına katılacak yeni Togg T10F hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.