Togg Gaza Bastı: T10F'in Ardından Üçüncü Model de Yolda!

Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025 etkinliğinde, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve CEO Gürcan Karakaş basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yöneticiler, Togg T10F'in ardından markanın gelecekteki yeni ürünleri ve mobilite ekosistemi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, ilk olarak geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Togg T8X isimli yeni model ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Karakaş, markanın üçüncü yerli otomobilinin çıkış tarihine ışık tuttu. Detaylar haberde.

Togg T8X Ne Zaman Çıkacak?

Basın mensuplarının Togg'un gelecekteki yeni modelleri hakkında merak ettiği soruları yanıtlayan CEO'su Gürcan Karakaş, T10X'ten daha küçük olacak ve Togg T8X olarak adlandırılacak yeni bir elektrikli otomobil için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Karakaş, normal şartlarda yaklaşık 2.5 yıl sonra piyasaya sürülmesi beklenen aracın iki yıl gibi daha kısa bir sürede satışa sunmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda Togg T8X'in 2028 yılından önce yollarda olabileceği söyleniyor.

Togg T8X Neler Sunacak?

Çalışmaların henüz yeni başlaması sebebiyle yeni otomobilin özellikleri hakkında ortaya çıkan bilgiler hala oldukça kısıtlı. Ancak CEO Karakaş'ın da belirttiği gibi T8X'in 2023 yılında piyasaya sürülen Togg T10X ile benzer bir tasarım çizgisini benimseyeceği, öte yandan daha kompakt boyutlara sahip olacağı ifade ediliyor. Nitekim, iki araç arasındaki isim benzerliğinin daha küçük bir SUV modelini işaret ettiği söylenebilir.

Peki siz yeni Togg T8X hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.