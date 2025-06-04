Tomb Raider Serisinin Efsane Oyunu 6 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Tomb Raider serisinin efsane oyunu için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games Store'daki kampanya kapsamında 2013 yapımı Tomb Raider oyununun GOTY sürümü yüzde 85 oranında indirime girdi. Bu sayede oyun çok ucuza satın alınabiliyor.

Tomb Raider'ın Fiyatı Düştü

Epic Games Store'da kısa süre önce Mega İndirim kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Tomb Raider da bulunuyor. Başarılı oyunun GOTY sürümü yüzde 85 indirimle birlikte 42 TL'den 6,30 TL'ye düştü.

Oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor ancak Tomb Raider için Türkçe yama mevcut. Kampanya 12 Haziran 2025 tarihinde saat 18.00'de sona erecek. Ayrıca Rise of the Tomb Raider da yüzde 85 indirime girdi. 2015 yapımı oyun 89 TL yerine 13,35 TL'ye satılmaya başlandı.

Tomb Raider Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32bit/64bit)

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32bit/64bit) İşlemci: AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+) / Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300)

AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+) / Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300) RAM: 1 GB

1 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 2600 XT / NVIDIA 8600

AMD Radeon HD 2600 XT / NVIDIA 8600 DirectX: 9.0c

9.0c Depolama:12 GB kullanılabilir alan

Tomb Raider Önerilen Sistem Gereksinimleri