Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Tomb Raider: Legacy of Atlantis'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece oyunun kasma, donma veya takılma gibi bir problemle karşılaşılmaması için en az hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı açıklığa kavuştu. Ayrıca yeni Tomb Raider oyununun kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da belli oldu.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 Bit

/ 64 Bit İşlemci: Intel i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

Intel i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 / RTX 2060 Super / AMD RX 5700

Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in minimum sistem gereksinimlerinde en az Intel i5-8600 veya AMD Ryzen 5 3600 seviyesinde bir işlemci gerekecek. Oyun ayrıca en az NVIDIA GTX 1070, RTX 2060 Super veya AMD RX 5700 seviyesinde bir ekran kartına ihtiyaç duyacak. Yeni Tomb Raider oyunu için ayrıca en az 16 GB RAM gerekecek.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 Bit

Windows 10 / Windows 11 64 Bit İşlemci: Intel i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600X

Intel i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800 XT

Yeni Tomb Raider oyununun önerilen sistem gereksinimlerinde en az Intel i7-9700K veya AMD Ryzen 5 5600X seviyesinde bir işlemciye ihtiyaç duyacak. Merakla beklenen yapım ayrıca en az NVIDIA RTX 3080 ya da AMD RX 6800 XT seviyesinde ekran kartı gerekecek. Ayrıca16 GB RAM'e ihtiyaç duyulacağını belirtelim.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Kaç GB?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in yüklenebilmesi için en az 80 GB depolama alanına gerekecek. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapsıyor. Böylece kullanılabilir alanın miktarı kolayca artıyor.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Fragmanı

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Nasıl Bir Oyun?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, serinin ilk oyununu tamamen günümüz standartlarıyla baştan aşağı yeniden ele alan bir sürümü olacak. Crystal Dynamics tarafından Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen oyun, bu sayede daha etkileyici bir atmosfer ve daha kaliteli grafikler sunacak. Bu, oyunun daha keyifli hâle gelmesini sağlayacak.

Yalnızca tek oyunculu modun yer alacağı oyun, Scion'un parçalarını bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Lara Croft'un hikâyesine odaklanacak. Bu yolculuk boyunca hem karşımıza çıkan tehlikeleri aşmamız hem de bulmacaları çözmemiz gerekecek. Peru'dan Mısır'a kadar çeşitli ülkelerde geçecek olan bu oyun üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanacak.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Ne Zaman Çıkacak?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, 12 Şubat 2027 tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 için satışa sunulacak. Oyun şu anda PC ve konsollar üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Oyunun standart ve Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Deluxe sürümünü ön sipariş veren oyuncular, oyunu çıkışından iki gün önce oynmaya başlayabilecek.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in Fiyatı Ne Kadar?

PC Fiyatı: Steam 'de 44.99 dolar (2.073 TL)

'de 44.99 dolar (2.073 TL) PlayStation Fiyatı: 2.579 TL

2.579 TL Xbox Fiyatı: 2.469 TL

Yukarıda standart sürümün fiyatları bulunuyor. Yeni Tomb Raider oyununun Deluxe sürümü Steam'de 48.99 dolar (2.257 TL), PlayStation mağazasında 2.999 TL, Xbox mağazasında ise 2.879 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu mağazalardan birini ziyaret edebilir ve oyunu ön sipariş verebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Tomb Raider serisini seven biri olarak Tomb Raider: Legacy of Atlantis'i duyurulduğu ilk günden beri merakla bekliyorum. State of Play 2026 etkinliğinde yayınlanan yeni videoyu izledikten sonra beklentim daha da arttı. 1996 yılında satışa sunulan oyunu daha iyi grafiklerle ve günümüz standartlarına uygun şekilde tasarlanmış oynanış sistemiyle birlikte oynamak oldukça keyifli olacaktır.