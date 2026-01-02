Yılın İlk Kampanyası! Toyota Corolla'da 600 Bin Liralık İndirim!

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte sıfır otomobil pazarında dikkat çeken kampanyalar peş peşe gelmeye başladı. Artan fiyatlar nedeniyle alım kararını erteleyen kullanıcılar için markalar yeni yıl fırsatlarını devreye alırken, Toyota cephesinden gelen hamle özellikle Corolla ilgisini yeniden artırmış durumda. İşte Toyota Corolla 2026 kampanyası ve detaylar...

Toyota’dan Yıla Hızlı Giriş: Corolla’da Büyük Kampanya Başladı!

Toyota 2026 Ocak ayına özel olarak hazırladığı kampanya kapsamında Toyota Corolla ailesinde dikkat çekici fiyat avantajları sunuyor. Kampanya hem benzinli hem de hibrit motor seçeneklerini kapsarken, bazı versiyonlarda indirim tutarı 300 bin TL bandını aşmış durumda.

Bu da Corolla’yı yeniden ulaşılabilir modeller arasına taşıyor. Güncellenen fiyatlara bakıldığında özellikle otomatik şanzımanlı ve hibrit versiyonlarda ciddi geri çekilmeler dikkat çekiyor. Toyota bu kampanya ile hem stokları eritmeyi hem de yılın ilk döneminde pazardaki talebi canlı tutmayı hedefliyor.

Bayilere göre değişiklik gösterebilen kampanya koşulları, sınırlı sayıda araç için geçerli. Hibrit Corolla modellerinde sunulan avantajlar ise ayrı bir başlık açıyor. Yakıt ekonomisi ve düşük emisyon değerleriyle öne çıkan hibrit versiyonlar kampanya sayesinde daha geniş bir kullanıcı kitlesinin radarına girmiş durumda.

Özellikle şehir içi kullanım odaklı sürücüler için bu indirimler önemli bir fırsat olarak görülüyor. Toyota’nın kampanyayı yalnızca giriş seviyeleriyle sınırlı tutmaması da dikkat çekiyor. Orta ve üst donanım paketlerinde de liste fiyatlarına kıyasla kayda değer düşüşler bulunuyor.

Bu durum, “daha dolu bir Corolla” isteyen kullanıcılar için cazip bir tablo oluşturuyor. Kampanyanın ocak ayı boyunca ve stoklarla sınırlı olarak geçerli olduğu belirtiliyor.

Toyota Corolla Ocak 2026 Kampanyalı Fiyat Listesi!

Benzinli

Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S — 1.650.000 TL

Corolla 1.5 Dream Multidrive S — 1.850.000 TL

Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S — 1.924.000 TL

Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S — 2.159.500 TL

Hibrit

Corolla 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT — 2.266.000 TL

Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT — 2.379.000 TL

Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT — 2.544.000 TL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Corolla’daki bu yeni kampanya alım kararınızı etkiler mi? Yorumlarda buluşalım.