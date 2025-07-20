Sevilen Japon Hibrit SUV'a Dönüştü: Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de!
Toyota Corolla Cross Hybrid teknik özellikleri ve fiyat listesi belli oldu. Peki yeni otomobil kullanıcılara neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...
Toyota'nın SUV segmentindeki popüler modeli Corolla Cross yenilenmiş hibrit versiyonuyla Türkiye yollarına çıktı. Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid modern tasarımı, düşük yakıt tüketimi, gelişmiş güvenlik donanımları ve üç farklı donanım seviyesiyle dikkat çekiyor. Lansmana özel SUV segmentinde uygun sayılabilecek fiyatlarla satılan Corolla Cross Hybrid, SUV severler için cazip bir alternatif sunuyor. İşte Toyota Corolla Cross Hybrid teknik özellikleri ve fiyat listesi...
Toyota Corolla Cross Hybrid Teknik Özellikleri
- Motor: 1.8 litre tam hibrit (5. nesil hibrit teknoloji)
- Güç: 140 PS
- Tork: 185 Nm
- Aktarma: Önden çekişli
- Yakıt Tüketimi (WLTP): 5.0 – 5.1 lt / 100 km
- CO2 Emisyonu: 113 – 115 g/km
- Vites: e-CVT
- Donanım Seçenekleri: Flame, Passion, Passion X-Pack
- Bağlantı Sistemleri: Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto
- Multimedya: 10.5 inç dokunmatik ekran, JBL ses sistemi (X-Pack)
- Kamera Sistemi: Panoramik Görüntü Monitörü
- Park Desteği: Akıllı Park Asistanı
- Aydınlatma: Adaptif uzun hüzmeli LED farlar
- Güvenlik: Toyota Safety Sense 3, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarısı
Toyota’nın yeni hibrit SUV modeli hem şehir içi sürüş hem de uzun yol deneyimi için tasarlandı. 5. nesil hibrit motoruyla performanstan ödün vermeden düşük tüketim sunan araç aynı zamanda çevreci bir seçenek olarak öne çıkıyor. Tüm donanım seviyelerinde modern teknolojiler sürücü destek sistemleri ve konfor odaklı detaylar dikkat çekiyor.
Yeni Corolla Cross Hybrid’in öne çıkan özellikleri arasında panoramik cam tavan, ısıtmalı deri koltuklar, 18 inç alaşım jantlar, elektrikli bagaj kapağı, Nanoe X teknolojili klima ve JBL ses sistemi gibi premium detaylar da yer alıyor. Aracın sunduğu bu donanımlar, özellikle Passion X-Pack versiyonunda maksimum seviyeye ulaşıyor.
A101 Çok Ucuz Elektrikli Araba Satacak! Fiyatı Şaşırttı
A101'de Volta EV1 elektrikli araba ve APEC APT4 üç tekerlekli elektrikli moped dahil birçok araç satılacak. İşte araçların fiyat etiketleri!
Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi (2025 Temmuz)
- Corolla Cross Hybrid Flame: 2.075.000 TL
- Corolla Cross Hybrid Passion: 2.190.000 TL
- Corolla Cross Hybrid Passion X-Pack: 2.650.000 TL
Peki siz Toyota Corolla Cross Hybrid fiyatları ve teknik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...