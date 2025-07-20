Sevilen Japon Hibrit SUV'a Dönüştü: Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de!

Toyota'nın SUV segmentindeki popüler modeli Corolla Cross yenilenmiş hibrit versiyonuyla Türkiye yollarına çıktı. Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid modern tasarımı, düşük yakıt tüketimi, gelişmiş güvenlik donanımları ve üç farklı donanım seviyesiyle dikkat çekiyor. Lansmana özel SUV segmentinde uygun sayılabilecek fiyatlarla satılan Corolla Cross Hybrid, SUV severler için cazip bir alternatif sunuyor. İşte Toyota Corolla Cross Hybrid teknik özellikleri ve fiyat listesi...

Toyota Corolla Cross Hybrid Teknik Özellikleri

Motor: 1.8 litre tam hibrit (5. nesil hibrit teknoloji)

1.8 litre tam hibrit (5. nesil hibrit teknoloji) Güç: 140 PS

140 PS Tork: 185 Nm

185 Nm Aktarma: Önden çekişli

Önden çekişli Yakıt Tüketimi (WLTP): 5.0 – 5.1 lt / 100 km

5.0 – 5.1 lt / 100 km CO2 Emisyonu: 113 – 115 g/km

113 – 115 g/km Vites: e-CVT

e-CVT Donanım Seçenekleri: Flame, Passion, Passion X-Pack

Flame, Passion, Passion X-Pack Bağlantı Sistemleri: Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto Multimedya: 10.5 inç dokunmatik ekran, JBL ses sistemi (X-Pack)

10.5 inç dokunmatik ekran, JBL ses sistemi (X-Pack) Kamera Sistemi: Panoramik Görüntü Monitörü

Panoramik Görüntü Monitörü Park Desteği: Akıllı Park Asistanı

Akıllı Park Asistanı Aydınlatma: Adaptif uzun hüzmeli LED farlar

Adaptif uzun hüzmeli LED farlar Güvenlik: Toyota Safety Sense 3, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarısı

Toyota’nın yeni hibrit SUV modeli hem şehir içi sürüş hem de uzun yol deneyimi için tasarlandı. 5. nesil hibrit motoruyla performanstan ödün vermeden düşük tüketim sunan araç aynı zamanda çevreci bir seçenek olarak öne çıkıyor. Tüm donanım seviyelerinde modern teknolojiler sürücü destek sistemleri ve konfor odaklı detaylar dikkat çekiyor.

Yeni Corolla Cross Hybrid’in öne çıkan özellikleri arasında panoramik cam tavan, ısıtmalı deri koltuklar, 18 inç alaşım jantlar, elektrikli bagaj kapağı, Nanoe X teknolojili klima ve JBL ses sistemi gibi premium detaylar da yer alıyor. Aracın sunduğu bu donanımlar, özellikle Passion X-Pack versiyonunda maksimum seviyeye ulaşıyor.

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi (2025 Temmuz)

Corolla Cross Hybrid Flame: 2.075.000 TL

2.075.000 TL Corolla Cross Hybrid Passion: 2.190.000 TL

2.190.000 TL Corolla Cross Hybrid Passion X-Pack: 2.650.000 TL

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