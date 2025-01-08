Toyota, Nvidia Süper Bilgisayarlarıyla Donatılmış Yeni Nesil Araçlarını Tanıttı

CES 2025, otomotiv dünyasında büyük bir iş birliğine sahne oldu. Buna göre Toyota, Nvidia ile güçlerini birleştirerek yeni nesil araçlara Nvidia'nın süper bilgisayarlarını entegre ederek güçlendirecek.

Toyota, aslında Nvidia'nın bulut tabanlı diğer teknolojilerini uzun süredir kullanıyor. Örneğin, Toyota Araştırma Enstitüsü, 2019’dan beri Nvidia’nın yapay zeka modellerini eğitmek ve otonom sürüş teknolojilerini test etmek için kullanılan DGX ve Omniverse platformlarını aktif olarak kullanıyor.

Nvidia'nın otomotivden sorumlu başkan yardımcısı Ali Kani, bu iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

Toyota, buluttan araca stratejimizin harika bir örneği. Yıllardır Toyota ile bulut teknolojilerinde çalışıyorduk; şimdi bu ortaklığı araçlara taşıyoruz.

Toyota ve Nvidia İş Birliğiyle Otonom Sürüş

Toyota’nın yeni araçları, Nvidia'nın Drive AGX Orin süper bilgisayarını kullanacak. Bu bilgisayar, gerçek zamanlı sensör verilerini işleyerek araçların çevrelerini algılamasını ve otonom sürüş kabiliyetlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak.

Bunun yanı sıra Nvidia'nın DriveOS işletim sistemi, gelişmiş sürüş ve kokpit özelliklerinin entegrasyonunu mümkün kılacak.

Sistemin sunduğu belli başlı özelliklerden Drive AGX Orin, gerçek zamanlı sensör verilerini işliyor. DGX platformu da otonom sürüş yazılımları için yapay zeka modellerini eğitiyor. Omniverse yazılımı ise AV yazılımını simülasyonlarla test ediyor ve sentetik veri üretiyor.

Nvidia'nın otomotiv dikeyindeki geniş platform portföyüyle 2026 mali yılı itibarıyla bu alandan 5 milyar dolarlık gelir elde etmesi bekleniyor.