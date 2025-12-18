Görenler Tank Sanıyor: Toyota Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı

Japon otomobil devi Toyota elektrikli araç pazarındaki iddiasını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak yeni Toyota bZ3X modeliyle Çin'de büyük bir sükse yakalayan şirket şimdi de ikinci elektrikli SUV modeli Toyota Urban Cruiser'ı resmen tanıttı.

Markanın "otantik bir SUV" olarak tanımladığı yeni model özel olarak geliştirilen yeni bir elektrikli araç platformu üzerine inşa edildi. Selefi bZ3X'e kıyasla önemli iyileştirmeler barındıran Urban Cruiser, giriş seviyesi bir elektrikli SUV arayan kullanıcılar için oldukça uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Toyota Urban Cruiser'in Özellikleri

Gelin, Avrupa pazarında satışa sunulan bu yeni aracın tasarımına, performansına ve teknolojilerine daha da yakından bakalım.

Boyutlar: 4.285 mm uzunluk, 1.800 mm genişlik, 1.640 mm yükseklik

4.285 mm uzunluk, 1.800 mm genişlik, 1.640 mm yükseklik Aks Mesafesi: 2.700 mm

2.700 mm Batarya: 49 kWh veya 61 kWh (LFP)

49 kWh veya 61 kWh (LFP) Menzil: 344 km (49 kWh) / 426 km (61 kWh FWD) / 395 km (61 kWh AWD)

344 km (49 kWh) / 426 km (61 kWh FWD) / 395 km (61 kWh AWD) Motor Gücü: 142 HP (Giriş seviyesi) / 181 HP (AWD)

142 HP (Giriş seviyesi) / 181 HP (AWD) Şarj: %10-%80 arası 45 dakika (DC Hızlı Şarj)

%10-%80 arası 45 dakika (DC Hızlı Şarj) Ekran: 10.25 inç gösterge paneli, 10.1 inç multimedya ekranı

10.25 inç gösterge paneli, 10.1 inç multimedya ekranı Çekme Kapasitesi: 750 kg

Tasarım

Yeni Urban Cruiser boyutlarıyla markanın popüler modeli Yaris Cross'u andırsa da aslında ondan biraz daha iri bir gövdeyle geliyor. 4.285 mm uzunluk, 1.800 mm genişlik ve 1.640 mm yükseklik değerlerine sahip olan araç epey heybetli bir görünüme sahip.

Aracın en dikkat çeken detayların biri ise iç mekan genişliği. Toyota, yeni EV platformu sayesinde dingil mesafesini 2.700 mm'ye çıkararak iç mekanda ferah bir yaşam alanı oluşturmuş. Yeni otomobil özellikle kaydırılabilir ve katlanabilir arka koltuklar sayesinde çok daha büyük SUV modelleriyle yarışacak düzeyde bir yükleme kapasitesi sunuyor.

Performans ve Menzil Seçenekleri

Toyota, yeni elektrikli SUV modelinde kullanıcılara iki farklı Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya seçeneği sunuyor. Giriş seviyesindeki 49 kWh'lik batarya paketi 142 beygir (106 kW) güç üreten önden çekişli bir motorla eşleştiriliyor. Mevcut versiyon WLTP standartlarına göre 344 km'lik bir menzil vadediyor.

Daha uzun yolculuklar planlayanlar için ise 61 kWh'lik büyük batarya seçeneği devreye giriyor. Söz konusu versiyon hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli (AWD) olarak tercih edilebiliyor. Önden çekişli model 426 km menzile ulaşırken, 181 beygir (135 kW) güç sunan AWD versiyonu 395 km menzil vadediyor.

Şarj tarafında da kullanıcıları üzmeyen Urban Cruiser, DC hızlı şarj desteğiyle yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına yaklaşık 45 dakikada ulaşabiliyor. Ayrıca Toyota'nın şarj verimliliğini artırmak adına ısı pompası ve batarya ön koşullandırma özelliklerini tüm modellerde standart olarak sunduğunu da belirtelim.

Sürüş Teknolojileri ve Güvenlik

Teknoloji tarafında günümüz standartlarını yakalayan Urban Cruiser, sürücü odaklı bir kokpit tasarımıyla geliyor. Sürücünün önünde 10.25 inçlik dijital gösterge paneli yer alırken, orta konsolda kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto destekli 10.1 inçlik dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor.

Güvenlik konusunda da taviz vermeyen Toyota, tüm Urban Cruiser modellerini gelişmiş sürücü asistan sistemleriyle donattığını belirtiyor. Fren Destek Sistemi, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı ve Trafik İşareti Tanıma gibi özellikler standart donanım listesinde yer alıyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Toyota Urban Cruiser ilk olarak Almanya pazarında satışa sunuldu. Aracın başlangıç fiyatı 31.990 Euro ( yaklaşık 1.606.527 TL) olarak belirlendi. Yeni modelin ilerleyen dönemlerde Türkiye gibi diğer Avrupa bölgelerinde de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini koruyor.

Peki siz Toyota'nın yeni elektrikli SUV'u hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.