Waymo'nun Yeni Robotaksisi Bir Toyota Olacak

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Ortaklıklarının yeni aşamasını 30 Ekim 2026'da duyuran Toyota ve Waymo, otonom sürüş sistemiyle donatılan Toyota bZ4X robotaksi filosunu 2027'de Japonya'da test etmeye başlayacak. Şirketler filoyu sonraki yıllarda İngiltere'ye ve Waymo'nun hizmet verdiği diğer pazarlara götürmeyi planlıyor.

Toyota ve Waymo'nun Japonya Planı

Toyota ve Waymo, 29 Nisan 2025'te bir ön anlaşma duyurmuştu. Şirketler bu anlaşmayla ortak bir otonom platform geliştirmeyi ve Waymo teknolojisini Toyota'nın bireysel müşterilere sattığı yeni nesil otomobillerde kullanmayı incelemeye karar vermişti. Şirketler 30 Ekim 2026'da açıkladıkları aşamada, otonom bZ4X filosunu Japonya'da test edip doğrulayacakları ilk çalışmalara 2027'de başlayacak. Ortak açıklama bu projeyi, Japonya'da büyük hacimde üretilen otomobillerle çalışacak ilk tam otonom çağrılı yolculuk hizmetinin parçası olarak tanımlıyor.

Toyota bu otomobilleri Aichi ilindeki Toyota City'de bulunan Takaoka fabrikasında üretecek. Temel otomobilin montajından Waymo'nun otonom sürüş donanımının takılmasına kadar her adım aynı çatı altında tamamlanacak. Reuters'a konuşan Toyota teknoloji direktörü Hiroki Nakajima, ilk aşamada az sayıda otomobille çalışacaklarını söyledi. Şirketler testlerin yapılacağı şehri, filonun büyüklüğünü ve anlaşmanın mali şartlarını paylaşmadı.

Robotaksiye dönüşecek bZ4X'te arka koltuklarda geniş diz mesafesi, otomatik kapılar, elektrikli bagaj kapağı ve ambiyans aydınlatma bulunacak. Şirketler bu donanımla yolcuların otomobile rahatça binip inmesini hedefliyor. Kuzey Amerika'da bZ adıyla satılan bZ4X, Toyota'nın tam elektrikli SUV modellerinden biri.

Waymo'nun Toyota Tercihi

Waymo'nun eş genel müdürü Dmitri Dolgov, ortak açıklamada Toyota'yı otomobillerinin efsanevi güvenliğine, güvenilirliğine ve kalitesine duydukları saygı nedeniyle seçtiklerini söyledi. Dolgov'a göre Waymo, hizmet verdiği bölgelerde ciddi yaralanmalı kazalarda insan sürücülerden 20 kata kadar daha güvenli. Bu oran Waymo'nun kendi verisine dayanıyor. Şirket daha önce Swiss Re ile yaptığı araştırmada sigorta taleplerinin de azaldığını açıklamıştı.

Dolgov, Reuters'a işe sağdan direksiyonlu Japonya ve İngiltere pazarlarıyla başlayacaklarını anlattı. Ortaklığın bu 2 ülkenin ötesine uzanmasını istediklerini belirten Dolgov, başka bir ülke ya da takvim paylaşmadı. Nakajima, Toyota'nın bZ4X dahil soldan direksiyonlu modeller de ürettiğini ve daha geniş fırsatlara bakmadan önce Japonya'da deneyim kazanmak istediklerini söyledi.

Waymo'nun Japonya'daki Çalışmaları

Waymo Aralık 2024'te Tokyo'daki taksi işletmesi Nihon Kotsu ve mobil çağırma uygulaması GO ile anlaştığını açıklamış, 2025'te Tokyo'da çalışmalara başlamıştı. Şirketin Jaguar I-Pace robotaksileri halka açık hizmetten önce Nihon Kotsu ekiplerinin gözetiminde Tokyo sokaklarında otonom sürüş yapıyor. Waymo'nun robotaksileri zor durumlarda uzaktaki insan ekiplerden destek alıyor.

Waymo, Eylül 2026'da Tokyo'da halka açık ilk tam otonom yolculukları 2027'de sunmayı hedeflediğini duyurdu. GO ve Waymo uygulamalarından çağrılabilecek hizmetin filosu ilk aşamadan sonra kademeli olarak yaklaşık 100 otomobile çıkacak. Takvim ulusal ve yerel makamların onayına bağlı. Dolgov'a göre Jaguar'larla 2027'de yapılacak pilot uygulama planı da sürüyor.

Toyota'nın Diğer Robotaksi Ortakları

Toyota robotaksi alanında tek bir ortakla ilerlemiyor. Şirketin Çinli üretici Guangzhou Automobile Group (GAC) ile kurduğu ortak girişim GAC Toyota, Şubat 2026'da Çinli otonom sürüş şirketi Pony.ai ile birlikte bZ4X tabanlı robotaksilerin seri üretimine başlamıştı. Girişim 2026 içinde 1.000'den fazla otomobil üretmeyi hedeflemişti. Bu otomobillerde Pony.ai'nin 7. nesil otonom sürüş sistemi çalışıyor. Toyota hem Japonya'da hem Çin'de otomobili üreten taraf olurken sürücüsüz yazılımı ortağından alıyor.

Toyota ve Waymo, Waymo teknolojisinin Toyota'nın bireysel müşterilere sattığı otomobillerde kullanılmasını incelemeyi sürdürecek. Toyota'nın yazılım ve mobilite şirketi Woven by Toyota ile birlikte Waymo'nun gerçek trafikten topladığı verilerin diğer yol kullanıcılarının güvenliğine nasıl katkı sağlayabileceğine de bakacaklar. Şirketler bu başlıklar için bir takvim vermedi.

bZ4X Türkiye'de Satılmıyor

Toyota Türkiye'nin model sayfasında ve 1 Ekim 2026 tarihli fiyat listesinde bZ4X bulunmuyor. Markanın Türkiye'de sattığı modeller hibrit, benzinli ve dizel motorlu. Listede tam elektrikli bir Toyota yok. Waymo'nun Türkiye'de hizmeti olmadığı gibi şirket Japonya ile İngiltere dışında bir ülke adı da vermedi. Türkiye'de sürücüsüz taksi konusu Mayıs 2025'te, Baidu'nun Apollo Go hizmetini Türkiye'ye getirmeye hazırlandığı haberiyle gündeme gelmişti.

Editörün Yorumu

Tesla, Cybercab robotaksisini Teksas'taki kendi fabrikasında üretirken Waymo'nun otomobil tarafını Toyota'ya bırakması bence uzun vadede daha az riskli bir yol. Toyota'nın Çin'deki ortak girişimi de aynı bZ4X'i Pony.ai için seri olarak robotaksiye dönüştürüyor. Ama takvim yavaş işliyor: Dolgov'a göre Waymo 2027'deki Tokyo pilotunu Jaguar'larla yapacak, bZ4X filosu o yıl test aşamasında kalacak. Japonya'da bir Toyota robotaksiye ücret ödeyerek binmenin 2028'den önce mümkün olacağını sanmıyorum.