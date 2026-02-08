Robotaksilerin Sırrı Ortaya Çıktı: Meğerse Sürücüsüz Değilmiş!

Sürücüsüz otomobil teknolojisi dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Waymo, teknoloji tutkunlarını şaşırtan bir itirafta bulundu. Tamamen otonom olduğu ve yapay zeka tarafından yönetildiği düşünülen sürücüsüz taksilerin perde arkasında büyük bir insan müdahalesine ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. İşte detaylar!

Sürücüsüz Taksiler Uzaktan Kontrol Ediliyor

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir Senato oturumunda konuşan Waymo yetkilileri otonom sürüş sistemlerinin çalışma prensibi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Şirketin Güvenlik Şefi Mauricio Pena, konu hakkında yaptığı açıklamada robotaksilerin trafikte karmaşık bir durumla karşılaştığında sistemini otomatik olarak devre dışı bıraktığını açıkladı.

Pena'nın açıklamasına göre bu tür durumlarda sürücüsüz taksilerin kontrolü anında uzaktan sürücülere devrediliyor. Yani siz arka koltukta yoğun trafik içerisindeki aracın yapay zeka sayesinde kendi kendine gittiğini düşünürken aslında aracı o an başka bir insan uzaktan kullanıyor.

Sistemin en dikkat çeken detaylarından biri ise müdahale ekiplerinin konumu oldu. Şirket sürücülerinin bir kısmının ABD'de bulunduğunu, ancak operasyonun büyük bir bölümünün Filipinler gibi iş gücünün ucuz olduğu ülkelerdeki çalışanlar tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Otonom Sistemler Hala İnsan Müdahalesine İhtiyaç Duyuyor

Waymo cephesinin açıkladığı insan destekli otonom sistemi aslında teknoloji dünyasında sandığımızdan çok daha yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hatırlayacağınız üzere Amazon'un kasiyersiz alışveriş teknolojisi "Just Walk Out" sisteminin de aslında tamamen otomatik olmadığı, Hindistan'daki binlerce çalışanın kameralardan müşterileri izleyerek işlemleri onayladığı ortaya çıkmıştı.

Benzer şekilde Tesla'nın robotaksileri ve Optimus robotları da hala insan gözetmenlere ve uzaktan kontrollere ihtiyaç duyuyor. Hatta yapay zeka devi OpenAI ve fast-food zinciri Presto'nun otonom sipariş sistemleri bile arka planda çalışan binlerce insanın müdahalesiyle ayakta duruyor.

Uzaktan kontrol destekli otonom sistemlerin en çarpıcı örneği son olarak 1X Neo isimli yeni ev robotu ile gündeme gelmişti. Şirket yeni robotunun özellikle karmaşık ve yeni görevlerde uzaktan bir operatör yardımıyla kontrol edildiğini duyurmuştu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.