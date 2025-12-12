Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Trabzonspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Trabzonspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Trabzonspor - Beşiktaş maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Trabzonspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Trabzonspor - Beşiktaş Maçının Hakemi

Merakla beklenen Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan olacak. Birinci hakem görevini Hakan Yemişken, ikinci yardımcı hakem görevini ise Mustafa Savranlar üstlenecek. Dördüncü hakemliği Batuhan Kolak yapacak.

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları

Trabzonspor - Beşiktaş maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları:

VIP PLATİNUM B BLOK: 9.000 TL

9.000 TL VIP PLATİNUM A-C BLOK: 7.500 TL

7.500 TL VIP GOLD: 5.000 TL

5.000 TL VIP SILVER: 3.500 TL

3.500 TL BATI: 1.200 TL

1.200 TL DOĞU: 1.000 TL

1.000 TL MATTİA AHMET MİNGUZZİ: 900 TL

900 TL KALE ARKASI: 500 TL

500 TL KUZEY ÜST MİSAFİR: 900 TL

Trabzonspor - Beşiktaş Muhtemel İlk 11

Trabzonspor - Beşiktaş maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte merakla beklenen Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:

Trabzonspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

A. Onana

Taha Emre İnce

Serdar Saatçı

A. Batagov

E. Muçi

Ozan Tufan

Mustafa Eskihellaç

O. Zubkov

T. Folcarelli

P. Onuachu

K. Olaigbe

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ersin Destanoğlu

G. Paulista

Gökhan Sazdağı

Rıdvan Yılmaz

Emirhan Topçu

W. Ndidi

Orkun Kökçü

M. Rashica

V. Cerny

E. Toure

T. Abraham

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Trabzonspor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Ayrıca Trabzonspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.