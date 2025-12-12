Antalyaspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Antalyaspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Antalyaspor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Antalyaspor - Galatasaray Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Antalyaspor - Galatasaray maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Antalyaspor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Antalyaspor - Galatasaray Maçının Hakemi

Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Yılmaz olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Bersan Duran, ikinci yardımcı hakem görevini ise Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Dördüncü hakemliği ise Burak Pakkan yapacak.

Antalyaspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları

Antalyaspor - Galatasaray maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları:

BATI ALT D: 10.000 TL

10.000 TL BATI ALT C-E: 7.500 TL

7.500 TL BATI ALT A-B-F-G: 4.750 TL

4.750 TL BATI ÜST C-D: 4.750 TL

4.750 TL BATI ÜST A-B-E-F: 4.000 TL

4.000 TL DOĞU ALT C-D-E: 4.750 TL

4.750 TL DOĞU ALT A-B-F-G: 4.000 TL

4.000 TL DOĞU ÜST C-D-E: 4.000 TL

4.000 TL DOĞU ÜST A-B-F-G: 3.500 TL

3.500 TL GÜNEY KALE ARKASI ALT: 3.000 TL

3.000 TL GÜNEY KALE ARKASI ÜST: 3.000 TL

3.000 TL KUZEY KALE ARKASI ALT: 3.000 TL

3.000 TL KUZEY KALE ARKASI ÜST: 3.000 TL

3.000 TL MİSAFİR TRİBÜN: 3.900 TL

Antalyaspor - Galatasaray Muhtemel İlk 11

İşte merakla beklenen Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Günay Güvenç

D. Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Arda Ünyay

L. Sane

İlkay Gündoğan

L. Torreira

Kazımcan Karataş

G. Sara

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Antalyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Abdullah Yiğiter

Hüseyin Türkmen

Bahadır Öztürk

Bünyamin Balcı

J. Ceesay

Veysel Sarı

K. Paal

R. Safuri

S. Ballet

N. Storm

Y. Boli

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Antalyaspor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Ayrıca Antalyaspor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.