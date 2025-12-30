Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Beklentileri Yerle Bir Etti

Epic Games, her gün gizemli ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Şirket bu zamana kadar Hogwarts Legacy'den Blood West'e, Eternights'tan Viewfinder'a kadar çok sayıda oyunu bedava olarak dağıttı. Epic Games'in yeni bedava oyunu kısa süre indirmeye sunuldu. Yeni oyun, bulmaca ve platform türünü seven oyunculara hitap ediyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Bedava Oldu?

Epic Games, Trine Classic Collection'ı bedava veriyor. Platform ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden bu yapımı Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 31 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar zamanınız var.

Trine Collection Fragmanı

Trine Nasıl bir Oyun?

Trine, bulmaca ve platform oyunlarını oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Birbiridnen tamamen farklı yeteneklere sahip üç karakteri yöenttiğimiz oyunda fizik tabanlı bulmacaları çözerek bölümleri geçmeye çalışıyoruz. Oyundaki nesneler gerçekçi fizik kurallarına göre hareket ediyor. Bir kapıyı açmak veya bir uçurumu aşmak için genellikle birden fazla yol bulunuyor.

Frozenbyte tarafından geliştirilen yapımda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da bulunuyor. Tek kişil modda istediğimiz zaman bu üç karakter arasında kolayca geçiş yapabiliyoruz. Bulmacaları çözebilmek için bu karakterlerin yeteneklerini doğru yerde kullanmak son derece önemli. Oyunda çizgi film tarzı grafikler de mevcut.

Trine Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8 / 7 / Vista / XP

Windows 8 / 7 / Vista / XP İşlemci: Çift çekirdek 2.0 GHz

Çift çekirdek 2.0 GHz RAM: 1 GB

1 GB Depolama: 4.0 GB

4.0 GB Ekran Kartı: ATi Radeon HD 2400 / NVIDIA GeForce 7600

ATi Radeon HD 2400 / NVIDIA GeForce 7600 DirectX: 9.0c

Trine Önerilen Sistem Gereksinimleri