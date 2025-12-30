1049 TL'lik Kingdom Come: Deliverance Yanlışlıkla 50 TL'ye Satılıyor!

Dijital mağazalarda oyunların fiyatlandırmasında zaman zaman hata yapılabiliyor. Bu, bazı oyunların normalden daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulmasına neden olabiliyor. Bunun son örneği Kingdom Come: Deliverance'da yaşandı. Kısa süre önce duyurulan oyun şu anda çok ucuza satın alınabiliyor.

Kingdom Come: Deliverance Çok Ucuza Satılıyor

En iyi RPG oyunları arasında yer alan Kingdom Come: Deliverance'ın PC sürümü için Microsoft Store'da 50 TL fiyat etiketi belirlendi. Game Pass aboneleri oyunu yüzde 20 oranında indirim ile 40 TL'ye satın alabiliyor. Oyunun Playstation mağazasında 1.049 TL'ye satıldığını belirtelim. Bu, Microsoft Strore'da hatalı bir fiyatlandırma yapıldığını gösteriyor.

Xbox ve Steam mağazalarında ise şu anda bir kampanya mevcut. Kingdom Come: Deliverance, Xbox mağazasında 1049 TL yerine 209,80 TL, Steam'de ise 22.99 dolar (985 TL) yerine 4.59 dolar (197 TL) fiyat etiektiyle satılmaya başlandı. Oyunun kampanyalı fiyatının bile Microsoft Store'daki fiyattan daha yüksek olduğunu görüyoruz.

Kingdom Come: Deliverance Fragmanı

Kingdom Come: Deliverance Nasıl Bir Oyun?

Kingdom Come: Deliverance, Orta Çağ oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Gerçekçi oynanışıyla öne çıkan yapımda dönemin günlük yaşamı ve savaşları yer alıyor. Hikâye, küçük bir kasabada yaşayan Henry'nin intikam yolculuğuna odaklanıyor. Karakterin beceleri zamanla geilişiyor. Dövüş sistmei ise oyunun en zorlu yönlerinden biri.

Dövüş esnasında doğru zamanlama ve strateji son derece önemli. Atmosferi başarılı bir şekilde yansıtan oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor. Popüler oyunda ayrıca Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut. Warhorse Studios tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Kingdom Come: Deliverance Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8 (8.1) / Windows 10 (64 bit)

Windows 7 / Windows 8 (8.1) / Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / Phenom II X4 940

Intel Core i5-2500K 3.3GHz / Phenom II X4 940 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Kingdom Come: Deliverance Önerilen Sistem Gereksinimleri