Trump Çileden Çıktı: Spotify ve Daha Pek Çok Şirket Tehlikede

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, AB'nin (Avrupa Birliği) yaptırımları hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Bu açıklamada AB'nin ABD merkezli teknoloji devlerine karşı ayrımcı bir politika izlediğini belirtilip bu şekilde devam edilmesi hâlinde ciddi yaptırımların kapıda olduğuna işaret edildi.

Spotify ve Birçok Avrupalı Şirket Tehdit Altında

ABD Ticaret Temsilciliği, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada AB'nin ABD merkezli şirketlere karşı sürekli olarak para cezası uyguladığını ileri sürdü. Geçtiğimiz günlerde X platformuna AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında verilen 140 milyon dolarlık para cezası ve son birkaç yıldır Google, Microsoft ve Amazon gibi ABD merkezli teknoloji devlerine de benzer yaptırımların uygulanması örnek olarak gösterildi.

Trump yönetimi, Amerikan şirketlerinin Avrupa'da milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını ve çok büyük istihdam yarattığını ifade etti. AB'nin bu tutumuna karşı ise elindeki her türlü imkânı kullanacağını ifade etti. ABD yasalarının yabancı hizmetlere karşı kısıtlama ve ek ücret getirilmesine izin verdiği de hatırlatıldı.

Benzer bir açıklama, Trump tarafından geçtiğimiz aylarda da yapılmıştı. ABD yasaları, bu tür kritik durumlarda diğer ülkelere misilleme ile karşılık verme fırsatı sunuyor ancak bu sefer öncekinden farklı olarak doğrudan Avrupalı şirketlerin ABD pazarında çok rahat hareket ettiğine dikkat çekildi ve o şirketlerden birkaç tanesi örnek olarak gösterildi: Spotify, Capgemini, Amadeus, Publicis, DHL, Accenture, SAP, Mistral, Siemens.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, bu iddialarla ilgili çok geçmeden açıklama yaptı. Regnier, söz konusu yaptırımların Avrupa'da faaliyet gösteren bütün şirketlere eşit ve adil bir şekilde uygulandığını iddia etti. Ayrıca AB'nin ayrımcılık yapmadığını, kuralları herkes için eşit bir şekilde uygulamaya devam edeceğini ifade etti.