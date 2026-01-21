Türk Telekom'dan Bedava 20 GB İnternet! Sınırlı Süreliğine Geçerli

Türk Telekom, sınırlı bir süreliğine geçerli bir kampanya başlattı. Türkiye'nin en çok aboneye sahip ikinci mobil operatörü olmayı başaran şirket, bunu kutlamak adına başlattığı yeni kampanya kapsamında her kullanıcıya bedava 20 GB internet dağıtmaya başlayacak ancak bu fırsattan yararlanmak için sınırlı bir süre olacak.

Türk Telekom, Bedava 20 GB İnternet Dağıtacak

Türk Telekom, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden Komedi Dükkanı'nın yüzü Tolga Çevik ve sesi Fırat Parlak'ı içeren bir video yayınladı. Bu videonun yer aldığı gönderide ayrıca çok önemli bir duyuruya da yer verdi. Mobilde baz istasyonuna yıllardır yatırım yaptığını belirten şirket, Türkiye'nin en çok aboneye sahip ikinci mobil operatörü olmasnı kutlamak adına tüm Türk Telekom müşterilerine "hafta sonuna özel" 20 GB internet hediye edeceğini açıkladı.

Açıklamada "Bizi ikinciliğe taşıyan siz değerli Türk Telekomlulara teşekkür ediyor, Sil Süpür'den hafta sonuna özel 20 GB hediye ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Buna göre kampanyadan yararlanmak için yapılması gerekenler, Sil Süpür'ü kullanmaktan geçiyor. Dolayısıyla telefonunuzda eğer Türk Telekom Online İşlemler uygulaması yoksa öncelikle uygulamayı indirmeniz gerekiyor.

Uygulamayı ilk kez yükleyenlerin karşısına giriş yapma sayfası çıkacak. Burada yer alan "Giriş yap" butonuna tıkladıktan sonra telefon numaranızı girip şifre göndermeyi seçeceksiniz. Bu, belirtilen numaraya bir SMS gönderilmesini sağlayacak. Telefonunuza gelen şifreyi girdikten sonra "Giriş yap" seçeneğine basarak hesabınıza erişebileceksiniz.

Bir sonraki aşamada uygulamanın arayüzü ile karşılaşacaksınız. Ana sayfada ya da menüde "Sil Süpür" seçeneğine bastıktan sonra ilgili sayfaya yönlendirilecek ve burada parmağınızı hareket ettirerek hediyeyi alabileceksiniz.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.