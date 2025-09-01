Türkiye 1. Sırada! En Çok Telefonla Konuşan Ülkeler Belli Oldu!

Avrupa'da en çok telefonla konuşan ülkeler belli oldu. Yapılan araştırmada Türkiye rekor süre ile birinci oldu. Peki Türkiye'de ortalama yıllık telefonla konuşma süresi ne kadar? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye Mobil Konuşmada Avrupa’nın Zirvesinde!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı 2025 yılı 1. çeyrek elektronik haberleşme sektörü raporu, Türkiye’nin mobil iletişimdeki durumunu gözler önüne serdi. Rapora göre ülkemiz aylık ortalama 455 dakikalık mobil konuşma süresiyle Avrupa’nın ilk sırasında yer aldı.

BTK’nın verilerine göre 2025’in ilk çeyreğinde elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin toplam net satış gelirleri 127,2 milyar TL’yi geçti. Bu rakam hem sektörün büyüme ivmesini hem de kullanıcı alışkanlıklarının hızla dijitalleştiğini gözler önüne serdi.

Türkiye’de mobil abone sayısı 95 milyona yaklaşırken, sabit telefon abonelikleri ise 8,9 milyon seviyesinde kaydedildi. Mobil yaygınlık oranı yüzde 110,9 seviyesinde gerçekleşti. M2M aboneleri ve 0–9 yaş grubu hariç tutulduğunda bu oran yüzde 113,5’e yükseldi.

Raporda öne çıkan en dikkat çekici veri Türkiye’nin 455 dakikalık ortalama mobil konuşma süresi oldu. Bu süre Avrupa ülkelerinin ortalamasının neredeyse iki katına denk geliyor. Türkiye bu istatistikle Avrupa’da zirvede yer alırken mobil görüşme kültürünün hâlâ güçlü bir şekilde sürdüğünü de göstermiş oldu.

Sabit internet abone sayısı 20,7 milyon, mobil internet abone sayısı ise 75,3 milyon olarak açıklandı. Böylece toplam genişbant internet abone sayısı 96 milyona ulaştı. Abonelerin aylık ortalama veri kullanımı sabitte 288,3 GB, mobilde ise 16,7 GB seviyesinde gerçekleşti.

Raporda ayrıca 4.5G abone sayısının 88,2 milyona ulaştığı aktif kullanıcı sayısının ise yaklaşık 74,6 milyon olduğu belirtildi. Fiber altyapı uzunluğu da yüzde 8,8 artışla 618 bin kilometreye çıktı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...